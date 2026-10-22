ΑΕΚ – Αντβέρπ 73-106: Ντροπιαστική εμφάνιση και ήττα με 27 πόντους στη SUNEL Arena

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Με βαριά ήττα ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την αναμέτρησή της με την Αντβέρπ, καθώς γνώρισε την ήττα με 103-76 στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο του Basketball Champions League.

Η εικόνα της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους.

Η «Ένωση» έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 50-48, με τον Λάντερς Νόλεϊ να αποτελεί την κύρια επιθετική της απειλή. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε άρδην μετά την ανάπαυλα. Οι Βέλγοι ανέβασαν την πίεση, βρήκαν διαδοχικά εύστοχα τρίποντα και με επιμέρους σκορ 28-12 στην τρίτη περίοδο ξέφυγαν με 76-62, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή τους.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει ούτε στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η Αντβέρπ συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια, διευρύνοντας τη διαφορά και μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.

Ο Νόλεϊ σημείωσε 23 πόντους για την ΑΕΚ, ενώ για τους νικητές ο Πακ είχε 20 και οι Κέστελουτ και Τσικς από 15.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103

Διαιτητές: Λίζκα, Βούλιτς, Ματσιούλις

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

AEK (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Μπράουν 11, Νόλεϊ 23 (1), Κατσίβελης 6, Λαρεντζάκης 8, Φλιώνης 8 (2), Λεκαβίτσιους 6, Χαρτώνας, Γουίλιαμς 8 (2), Τζόζεφ 4, Τσαλμπούρης 2.

ΑΝΤΒΕΡΠ (Ρόελ Μουρς): Τζέιμς 4, Τσικς 17 (4), Κόλμαν 16 (4), Έντουαρντς 5, Βαν Ντρομ, Πακ 20 (5), Γουάιτ 2, Μάρεϊ 13 (1), Τούμπα 9 , Ντε Ρίντερ 2, Βοέτ, Κεστελούτ 15 (1)