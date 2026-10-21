Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από αναχαίτιση drone με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco

Δύο νεκρούς και δύο τραυματίες προκάλεσε η πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο είχε στόχο το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Aramco. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, τα θύματα και οι τραυματίες ήταν αλλοδαποί εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά που ξέσπασε σε όχημα εργολάβου εκτός περιμέτρου δεν επηρέασε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο νεκρούς και δύο τραυματίες προκάλεσε η αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το drone φέρεται να είχε ως στόχο το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Aramco.
  • Το υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι τα θύματα ήταν υπήκοοι των Φιλιππίνων και του Νεπάλ, ενώ τραυματίστηκαν δύο ακόμη εργαζόμενοι πακιστανικής και ινδικής υπηκοότητας.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε από την πτώση θραυσμάτων σε όχημα εργολάβου έξω από την περίμετρο των εγκαταστάσεων, χωρίς να καταγραφεί επίπτωση στη λειτουργία του πετρελαϊκού πεδίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο νεκρούς και δύο τραυματίες προκάλεσε η αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το drone φέρεται να είχε ως στόχο το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Aramco.

Τον θάνατο δύο ανθρώπων από την πτώση συντριμμιών επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα ήταν υπήκοοι των Φιλιππίνων και του Νεπάλ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη εργαζομένων πακιστανικής και ινδικής υπηκοότητας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας, η φωτιά εκδηλώθηκε από την πτώση θραυσμάτων σε όχημα εργολάβου, έξω από την περίμετρο των εγκαταστάσεων,  χωρί ωστόσο να καταγραφεί επίπτωση στη λειτουργία του πετρελαϊκού πεδίου.

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