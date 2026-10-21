Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από αναχαίτιση drone με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco

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Δύο νεκρούς και δύο τραυματίες προκάλεσε η αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το drone φέρεται να είχε ως στόχο το πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Aramco.

Τον θάνατο δύο ανθρώπων από την πτώση συντριμμιών επιβεβαίωσε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας ότι τα θύματα ήταν υπήκοοι των Φιλιππίνων και του Νεπάλ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το περιστατικό προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ακόμη εργαζομένων πακιστανικής και ινδικής υπηκοότητας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας, η φωτιά εκδηλώθηκε από την πτώση θραυσμάτων σε όχημα εργολάβου, έξω από την περίμετρο των εγκαταστάσεων, χωρί ωστόσο να καταγραφεί επίπτωση στη λειτουργία του πετρελαϊκού πεδίου.