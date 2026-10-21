Ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στην Εύβοια: Την απείλησαν, την έδεσαν και της πήραν χρήματα και κοσμήματα

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Ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σημειώθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το eviathema.gr τρεις δράστες, δύο άντρες και μία γυναίκα, παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας και εισέβαλαν στο εσωτερικό της οικίας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες.

Οι δράστες ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και της ζήτησαν με απειλές να τους αποκαλύψει πού έχει χρήματα.

Η γυναίκα κρατήθηκε ακινητοποιημένη από τη γυναίκα – δράστιδα, η οποία της αφαίρεσε τη βέρα από το χέρι, ενώ οι άλλοι δύο συνεργοί ερεύνησαν συστηματικά όλους τους χώρους του σπιτιού αφαιρώντας χρηματικό ποσό περίπου 2.000 ευρώ.

Οι δράστες πήραν επίσης το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο της παθούσας, την κλείδωσαν μέσα στο σπίτι και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γείτονας ειδοποίησε τις αρχές.

Η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της και δεν θέλησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ από την υπηρεσία διενεργείται προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών.