Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ελλάδα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές

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Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε η Ελλάδα για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB).

Κατά την ενημέρωση, η ελληνική πλευρά επισήμανε τους κινδύνους που ενέχει η έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, αλλά και της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Στην τελευταία κοινή δήλωση των κρατών – μελών της ΕΕ που εκφράστηκε δια της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας επισημάνθηκαν τα κάτωθι: «Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την επικύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 «για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η θέση της ΕΕ σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι σταθερή και σαφής. Όπως υπογραμμίστηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας – Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και παροτρύνει όλες τις χώρες να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».