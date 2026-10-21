Έλενα Κουντουρά: Συνάντηση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα στο Στρασβούργο με στόχο ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο για βιώσιμους, ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς

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Το υπό διαμόρφωση στρατηγικό πλαίσιο για τη βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών συζήτησε με το Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, Έλενα Κουντουρά, σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της επικείμενης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό και σε συνέχεια του σχετικού ψηφίσματος που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2026.

Η Έλενα Κουντουρά παρουσίασε δέσμη προτάσεων για τη μετατροπή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων σε εφαρμόσιμες παρεμβάσεις στους προορισμούς. Συγκεκριμένα πρότεινε:

Την αρχική χαρτογράφηση ανά Περιφέρεια και προορισμό των αναγκών της ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και συνδεσιμότητας, με συστηματική παρακολούθηση ετήσιας προόδου.

των αναγκών της ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας και συνδεσιμότητας, με συστηματική παρακολούθηση ετήσιας προόδου. Σχέδιο Υλοποίησης της Στρατηγικής για την περίοδο 2027–2034 , με στόχους, δράσεις, χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση, δείκτες αποτελέσματος ανά δράση και αρμόδιους φορείς.

, με στόχους, δράσεις, χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση, δείκτες αποτελέσματος ανά δράση και αρμόδιους φορείς. Αυτοτελές πρόγραμμα/ειδική γραμμή για τον βιώσιμο τουρισμό στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, και εναλλακτικά, δεσμευμένο παράθυρο στο ΠΔΠ 2028–2034, στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης.

στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, και εναλλακτικά, δεσμευμένο παράθυρο στο ΠΔΠ 2028–2034, στα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης. Ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης και παρακολούθησης βιώσιμων και ανθεκτικών προορισμών , με ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών και των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού μέσω συνεκτικού πλαισίου διακυβέρνησης και ειδικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης- κατάρτισης.

, μέσω συνεκτικού πλαισίου διακυβέρνησης και ειδικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης- κατάρτισης. Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για ασφαλείς, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στους προορισμούς, με προτεραιότητα στο ΠΔΠ 2028–2034

στους προορισμούς, με προτεραιότητα στο ΠΔΠ 2028–2034 Ειδικό πρόγραμμα στήριξης της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό.

Κατέθεσε ακόμη πρόσθετες προτάσεις για ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης-ανθεκτικής μετάβασης των προορισμών, με ειδικά προγράμματα με στόχο:

την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών ανισοτήτων εντός του ίδιου του προορισμού, με παράλληλη βελτίωση της συνολικής τουριστικής εμπειρίας,

την επίτευξη γρήγορης σύγκλισης μεταξύ διαφορετικών τουριστικών προορισμών, που παρουσιάζουν σήμερα διαφορετικές ταχύτητες στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε υποδομές και υπηρεσίες,

τη στήριξη των προορισμών κρουαζιέρας στα ζητήματα διαχείρισης προορισμού.

Κεντρική επιδίωξη των προτάσεων της Έλενας Κουντουρά είναι η Στρατηγική να συνδέσει την ευρωπαϊκή τουριστική ανταγωνιστικότητα με μετρήσιμη πρόοδο στους ίδιους τους προορισμούς: καλύτερες υποδομές και συνδέσεις, ισχυρότερες τοπικές επιχειρήσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας, καλύτερη ποιότητα ζωής και βελτιωμένη εμπειρία επισκεπτών, επιτυγχάνοντας την ευρύτερη σύγκλιση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.