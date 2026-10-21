Ευρωπαϊκή Ένωση για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Eίναι άκυρο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι το εν λόγω μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας, είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες. Παράλληλα, τονίζεται το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΕΕ
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την έντονη δυσαρέσκεια για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης εκφράζουν σε κοινή δήλωση τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εξέδωσε η Κάγια Κάλας.
  • Όπως τονίζεται, «το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας» και «είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».
  • Η ΕΕ επισημαίνει το στρατηγικό της συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας όλες τις χώρες να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την έντονη δυσαρέσκεια για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, εκφράζουν σε κοινή δήλωση τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εξέδωσε, πριν από λίγο, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Αίγυπτος: Απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – «Δεν έχει καμία νομική ισχύ»

Τονίζεται, δε, ότι «η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής» και ότι «όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας» και «είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των 27

«Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την επικύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 «για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Σε εγρήγορση διαρκείας οι Ένοπλες Δυνάμεις με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η θέση της ΕΕ σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι σταθερή και σαφής. Όπως υπογραμμίστηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας – Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και παροτρύνει όλες τις χώρες να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα – Η χώρα μας θα κινήσει όλους τους μηχανισμούς» – Τα μηνύματα της κυβέρνησης

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ