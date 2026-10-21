Ευρωπαϊκή Ένωση για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Eίναι άκυρο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Την έντονη δυσαρέσκεια για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, εκφράζουν σε κοινή δήλωση τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εξέδωσε, πριν από λίγο, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Τονίζεται, δε, ότι «η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω Μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής» και ότι «όπως διατυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας» και «είναι άκυρο και ανυπόστατο, ενώ δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των 27

«Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την επικύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 «για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Η θέση της ΕΕ σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι σταθερή και σαφής. Όπως υπογραμμίστηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας – Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει οποιεσδήποτε έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και παροτρύνει όλες τις χώρες να σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».