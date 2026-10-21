Η αντίδραση των διεθνών ΜΜΕ για τις δικαστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ – «Σεισμός, χάος, σκάνδαλο»

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Διαστάσεις εκτός Ελλάδας έχει λάβει η υπόθεση που αφορά τις αναφερόμενες συλλήψεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών και συνεργατών της Ομοσπονδίας, με μεγάλα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν εκτενή ρεπορτάζ για τις καταγγελίες περί διαφθοράς και χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι λέξεις «σεισμός», «χάος» και «σκάνδαλο» κυριαρχούν στους τίτλους των ξένων δημοσιευμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στην εισαγγελική έρευνα, στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις για την αξιοπιστία των ελληνικών διοργανώσεων.

Το θέμα απασχολεί, μεταξύ άλλων, τα διεθνή πρακτορεία Reuters και AFP, τα οποία επικαλούνται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και το ρεπορτάζ της Τζούλη Βινιεράτου. Παράλληλα, αθλητικά μέσα από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία και τη Σερβία παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Ιταλία: Η εμπλοκή διαιτητών της Euroleague και τα ευρήματα των ερευνών

Η Gazzetta dello Sport αναφέρεται στις εξελίξεις με τίτλο «Terremoto nel basket greco: arrestato il presidente Liolios, nel mirino anche arbitri Euroleague» («Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της Euroleague»).

Η ιταλική εφημερίδα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία διαιτητών με πολυετή εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μεταξύ των προσώπων για τα οποία φέρονται να έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Το δημοσίευμα συνδέει την υπόθεση με την Euroleague, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, η Gazzetta dello Sport αναφέρεται στις πληροφορίες για τον εντοπισμό περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας σε κατοικία διαιτητή που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στις ποινικές διαστάσεις επικεντρώνεται το Sportando, με τίτλο «Arrestato Vangelis Liolios, presidente della Federazione greca: indagine su presunte combine» («Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων»).

Το ιταλικό μέσο αναφέρει ότι η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνει, η έρευνα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες και αφορά καταγγελίες για ενεργητική και παθητική δωροδοκία, παράνομες συναλλαγές και χειραγώγηση αγώνων, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας. Το Sportando κάνει λόγο για έξι εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και διαιτητές, αναφέροντας ότι έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα.

Από την πλευρά του, το Pianeta Basket επιλέγει τον τίτλο «Caos totale in Grecia: arresti eccellenti e accuse di corruzione nel basket» («Απόλυτο χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά στο μπάσκετ»).

Το δημοσίευμα περιγράφει τις εξελίξεις ως μία από τις σκοτεινότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, δίνοντας έμφαση στη σοβαρότητα των καταγγελιών και στην εμπλοκή προσώπων από τον χώρο της διοίκησης και της διαιτησίας.

Ισπανία: Αναφορές σε συλλήψεις και καταγγελίες για δωροδοκία

Εκτενής είναι η κάλυψη της υπόθεσης και από τα ισπανικά αθλητικά μέσα ενημέρωσης.

Η MARCA δημοσιεύει ρεπορτάζ με τίτλο «Escándalo en Grecia: el presidente de la Federación, detenido por presunto amaño de partidos» («Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων»).

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ και τρεις διαιτητές συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και το Gigantes del Basket, με τίτλο «Detenido Vangelis Liolios, presidente de la Federación Griega, en una investigación por amaños de partidos» («Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο έρευνας για χειραγώγηση αγώνων»).

Το ισπανικό περιοδικό επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν έξι εντάλματα σύλληψης που αφορούν πρόσωπα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και το διαιτητικό σώμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα εξετάζει αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας, καθώς και σοβαρές παρατυπίες στις εγχώριες διοργανώσεις. Το Gigantes del Basket χαρακτηρίζει τις συνέπειες για την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ ιστορικών διαστάσεων.

Τις εξελίξεις της 21ης Οκτωβρίου καταγράφει και η ισπανική έκδοση του Eurohoops, με τίτλο «El presidente de la federación griega, detenido en una investigación sobre sobornos» («Ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες»).

Το δημοσίευμα συνδέει την υπόθεση με την τρίμηνη έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, αναφέροντας ότι οι καταγγελίες αφορούν ακόμη και αγώνες της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Γαλλία: Τα χρηματικά ποσά, οι κατηγορίες και οι διοικητικές συνέπειες

Στα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών και στην εμπλοκή διαιτητών εστιάζουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η L’Équipe δημοσιεύει το θέμα με τίτλο «Le basket grec secoué par l’arrestation du président de sa Fédération et de plusieurs arbitres» («Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας και αρκετών διαιτητών»).

Η γαλλική αθλητική εφημερίδα αναφέρεται ιδιαίτερα στο ποσό των 820.000 ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκε σε κατοικία διαιτητή, εξετάζοντας την οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχουν εκδοθεί συνολικά έξι εντάλματα σύλληψης και υποστηρίζει ότι η φερόμενη εμπλοκή εν ενεργεία και πρώην διαιτητών προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία των ελληνικών πρωταθλημάτων.

Το BeBasket επιλέγει τον τίτλο «Coup de tonnerre en Grèce : le président de la Fédération arrêté pour corruption et matchs truqués» («Κεραυνός στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για διαφθορά και στημένους αγώνες»).

Το γαλλικό μέσο αναλύει το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αναφέροντας ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου εκτελέστηκε άμεσα. Κατά το δημοσίευμα, η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ενεργητική και παθητική δωροδοκία, με βάση τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Στις επιπτώσεις για τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρεται το BasketEurope, με τίτλο «Séisme en Grèce : Arrestations massives au sommet du basket suite à une enquête pour corruption» («Σεισμός στην Ελλάδα: Μαζικές συλλήψεις στην ηγεσία του μπάσκετ έπειτα από έρευνα για διαφθορά»).

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ δημιουργεί σοβαρά διοικητικά προβλήματα και θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνέχισης της θητείας της σημερινής διοίκησης.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η εισαγγελική έρευνα στηρίχθηκε σε δύο κρίσιμες μαρτυρίες προσώπων που είχαν εσωτερική γνώση των γεγονότων.

Λιθουανία: Αναφορές σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση καταγράφεται και στη Λιθουανία, όπου τα αθλητικά μέσα δίνουν έμφαση στη σύνδεση των καταγγελιών με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Το BasketNews, που καλύπτει τις εξελίξεις τόσο στη λιθουανική όσο και στη διεθνή του έκδοση, δημοσιεύει τον τίτλο «Skandalas Graikijos krepšinyje: suimti federacijos prezidentas ir buvę Eurolygos teisėjai» («Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρώην διαιτητές της Euroleague»).

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου έπειτα από τρίμηνη μυστική έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα. Το BasketNews συνδέει τις καταγγελίες με υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων (match-fixing).

Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί το Krepsinis.net, με τίτλο «Skandalas Graikijoje: suimtas federacijos prezidentas. V. Liolios įtariamas dėl nelegalių lažybų» («Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας – Ο Β. Λιόλιος είναι ύποπτος για παράνομο στοιχηματισμό»).

Το λιθουανικό μέσο επικεντρώνεται στις υποψίες για παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, τις οποίες συνδέει με την έρευνα των ελληνικών αρχών.

Σερβία: Τα ονόματα των διαιτητών και οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Μεγάλη έκταση δίνουν στην υπόθεση και τα σερβικά αθλητικά μέσα, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στα πρόσωπα της ευρωπαϊκής διαιτησίας και στις αντιδράσεις που καταγράφονται στην Ελλάδα.

Η Mozzart Sport δημοσιεύει τον τίτλο «Skandal trese grčku košarku: uhapšeni predsednik Saveza i evroligaške sudije» («Σκάνδαλο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και διαιτητές της Euroleague»).

Το σερβικό μέσο συγκαταλέγεται σε εκείνα που δημοσιοποίησαν ονόματα προσώπων τα οποία φέρονται να περιλαμβάνονται στα εντάλματα σύλληψης.

Ειδικότερα, αναφέρεται στους διαιτητές Ηλία Κορομηλά, Πέτρο Παπαπέτρου και Βάσω Τσαρούχα, καθώς και στον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, επισημαίνοντας την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Επιπλέον, η Mozzart Sport υποστηρίζει ότι οι ελληνικές αρχές αναζητούν τον επιχειρηματία και πρώην καλαθοσφαιριστή Γιώργο Μαυραγάνη.

Από την πλευρά του, το Sportal (Blic) αναφέρεται στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με τίτλο «Skandal u Grčkoj: Uhapšen predsednik Saveza, pale i sudije! Janakopulos likuje…» («Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έπεσαν και οι διαιτητές! Ο Γιαννακόπουλος θριαμβεύει…»).

Το δημοσίευμα συνδέει την υπόθεση με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βαγγέλη Λιόλιο και τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, αναφέρει ότι η έκδοση του εντάλματος σύλληψης βασίστηκε και σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε ενδεχόμενο διαφυγής του προέδρου της ΕΟΚ.

Στο θέμα αναφέρεται και το HotSport, με τίτλο «Neviđen skandal trese evropsku košarku: Uhapšene evroligaške sudije, pronađeno čak 820.000 evra!» («Πρωτοφανές σκάνδαλο συγκλονίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Συνελήφθησαν διαιτητές της Euroleague, βρέθηκαν ακόμη και 820.000 ευρώ!»).

Το σερβικό μέσο επικεντρώνεται στα χρηματικά ευρήματα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, καθώς και στην παρουσία διαιτητών με σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις μεταξύ των προσώπων που φέρονται να ερευνώνται.

Η υπόθεση απασχόλησε και τη RTS, την κρατική τηλεόραση της Σερβίας, η οποία μετέδωσε την είδηση με τίτλο «Uhapšen predsednik Košarkaškog saveza Grčke zbog sumnje u nameštanje utakmica» («Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ λόγω υποψιών για χειραγώγηση αγώνων»).

Το κρατικό δίκτυο αναφέρει ότι η ποινική έρευνα αφορά περιστατικά από το 2018 και μετά, ενώ κάνει λόγο και για περίοδο πέντε ετών. Παράλληλα, αποδίδει την τρίμηνη εισαγγελική έρευνα στον Απόστολο Γραμμένο.

Η κάλυψη της υπόθεσης από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και τα αθλητικά μέσα των πέντε ευρωπαϊκών χωρών καταδεικνύει το εύρος του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Οι ξένες αναφορές επικεντρώνονται κυρίως στις καταγγελίες για διαφθορά και χειραγώγηση αγώνων, στην παρουσία διαιτητών με ευρωπαϊκή εμπειρία και στις ενδεχόμενες διοικητικές συνέπειες για την ΕΟΚ.