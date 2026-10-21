Σε αυξημένη επιφυλακή η Ουάσινγκτον: Εντολή απομάκρυνσης υπαλλήλων αμερικανικών πρεσβειών από πέντε χώρες του Κόλπου

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Σε συναγερμό θέτει τις διπλωματικές της αποστολές στη Μέση Ανατολή η Ουάσινγκτον, εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με εντολή αποχώρησης για το σύνολο των υπαλλήλων της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και τις οικογένειές τους.

Την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε σήμερα διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), επικαλούμενη την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Εντολή απομάκρυνσης των οικογενειών του διπλωματικού προσωπικού δόθηκε παράλληλα για τις αμερικανικές πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν, καθώς οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή βρίσκονται επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων.

Σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία αποδίδονται, σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών.