ΠΑΟΚ – Ούλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες με ηγέτη Όσμαν και οδηγό Ταϊρί

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Την επιστροφή του στις νίκες στο EuroCup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Ουλμ με 87-78 στο PAOK Sports Arena, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Καθοριστικό αποδείχθηκε το τελευταίο επτάλεπτο, διάστημα στο οποίο οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν την απόδοσή τους και εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα, αφήνοντας πίσω το στραβοπάτημα της περασμένης Τρίτης (13/10) στη Λιθουανία, απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

Βρίσκοντας στόχο από τα 6.75 και τους Φέι, Γουάτσον και τον Ρατάι να στηρίζει το έργο τους, η Ουλμ βρέθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, στο +5 (6-11). Διαφορά την οποία έστειλε στο 7’ στο +7 (11-18).

Με πρωτοβουλίες των Ταϊρί, Αλεξάντερ, Μπαζίνα, Μήτρου-Λονγκ, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ (21-20), οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, με τον Γουάτσον, ξέφυγαν εκ νέου με +7 (14’ 25-32).

Πιέζοντας περισσότερο στην άμυνα και με τον Όσμαν να μπαίνει στην εξίσωση, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε προβάδισμα 3 πόντων στο 19’ (42-39). Aπόσταση την οποία «ανέβασε» στο +7 (49-42) στο 22’ και συντήρησε γύρω από το ίδιο επίπεδο ως το τέλος της τρίτης περιόδου (30’ 59-55).

Στο 33’, με τους Φίσερ, Σιμς, η Ουλμ ισοφάρισε (59-59). Ο Ταϊρί (2/2 δίποντα), έδωσε «ανάσα» στον ΠΑΟΚ (63-59) και με την… πινελιά των Όσμαν, Γκρέι, Φόστερ, πήγε στο 37’ στο +9 (35’ 75-66).

Δύο λεπτά αργότερα, με τον Αταμνά (2/3, βολές, 1/1 τρίποντο), η Ουλμ μείωσε στους 5 πόντους (39’ 78-73), οι «ασπρόμαυροι», ωστόσο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έφτασαν στο τελικό 87-78.

Κορυφαίοι για τον«Δικέφαλο του Βορρά» ο Τζέντι Όσμαν που σημείωσε 21 πόντους με 11/16 βολές και 4 ριμπάουντ, καθώς και ο Μπριν Ταϊρί που τελείωσε το ματς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Διαιτητές: Γκαρσία (Ισπανία), Βικλίτσκι (Τσεχία), Γκονζάλες (Ισπανία)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 5, Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Ταϊρί 19 , Όσμαν 21 , Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 2 , Χάτζινς 9 (2), Φόστερ 10 (1), Μοτιεγιούνας 1, Μουρ , Μπαζίνας 8 (1).

ΟΥΛΜ (Τάι Χάρελσον): Αταμνά 13 (3), Γουάτσον 12 (3), Κόρομα, Φέι 7 (2), Ράταϊ 12, Σιμς 17 (1), Φίσερ 10, Σίτου 5, Χέκελ, Λίντκε, Τραορέ 2