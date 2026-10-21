Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Δύο αγρότες πνίγηκαν σε διαγωνισμό αντοχής στο νερό – ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

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Είχαν κόντρα μεταξύ τους και θέλησαν να τη διευθετήσουν. Μέχρι εδώ καλά για τους δύο αγρότες από τις Φιλιππίνες. Όμως, αποφάσισαν να ακολουθήσουν μία παραδοσιακή πρακτική γνωστή ως Sulif στα νερά του ποταμού Γλαμάνγκ Αλαμπέλ, την Παρασκευή.

Το τελετουργικό είναι απλό. Χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση συγκρούσεων και οι αντιμαχόμενοι απλώς εμπλεκόμενοι βυθίζονται στο νερό και όποιος αντέξει.

Οι άνδρες, 69 και 49 ετών, παρέμειναν βυθισμένοι για περίπου 12 λεπτά πριν όσοι ήταν παρόντες, και τους παρακολουθούσαν, συνειδητοποιήσουν ότι ήταν νεκροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν εμπλακεί σε διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία ενός αγροτεμαχίου προτού συμφωνήσουν να υποβληθούν στο παραδοσιακό τελετουργικό ως μέσο επίλυσης της διαφοράς τους.

Οι δύο άνδρες μπήκαν στο ποτάμι, ενώ μέλη της κοινότητάς τους παρακολουθούσαν τη διαδικασία. Καθώς η ώρα περνούσε και δεν έβγαιναν στην επιφάνεια, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τους βγάλουν έξω και να τους μεταφέρουν σε ξεχωριστές ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ο ένας κηρύχθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο επαρχιακό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος εξέπνευσε λίγες ώρες αργότερα στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί.

Προσοχή ακολουθεί σκληρό βίντεο: