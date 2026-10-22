Σαν σήμερα 22 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα για τον Τραυλισμό
Γεγονότα
- 1798: Ο Αλή Πασάς με τον γιο του Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό τον Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή στέλνει πεσκέσι στον Σουλτάνο τέσσερα σακιά με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. (Η Μάχη της Νικόπολης)
- 1923: Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη, καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.
- 1940: Ο γιος του Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει τη νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα του πατέρα του «Μαντάμα Μπάτερφλαϊ».
- 1950: Αρχίζει το πρώτο Μουντομπάσκετ στο Μπουένος Άιρες. Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου, με νικήτρια την ομάδα της Αργεντινής.
- 1964: Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.
- 1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, μετά την επέμβαση bypass, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημοποιώντας τη σχέση τους.
Γεννήσεις
- 1917: Τζόαν Φοντέιν, Αμερικανοβρετανίδα ηθοποιός. (Θαν. 15/12/2013)
- 1919: Ντόρις Λέσινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007. (Θαν. 17/11/2013)
- 1929: Λεβ Γιασίν, Σοβιετικός τερματοφύλακας, ο μοναδικός στη θέση του που έχει κερδίσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. (Θαν. 20/3/1990)
- 1937: Μάνος Λοΐζος, Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 17/9/1982)
- 1943: Κατρίν Ντενέβ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κατρίν Ντορλεάκ, Γαλλίδα ηθοποιός.
- 1949: Αρσέν Βενγκέρ, Γάλλος ποδοσφαιριστής και προπονητής.
- 1962: Ρένια Λουιζίδου, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1961: Τζόυς Ευείδη, Ελληνίδα ηθοποιός.
Θάνατοι
- 1922: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας, μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του νατουραλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία. (Γεν. 12/3/1865)
- 1986: Άλμπερτ φον Σεντ-Γκιέργκι ντε Ναγκιράπολτ, Ούγγρος γιατρός, που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. (Γεν. 16/9/1893)
- 1990: Λουί Αλτουσέρ, Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος. (Γεν. 16/10/1918)