Αραγτσί: «Να αποφύγει η Αίγυπτος να εμπλακεί στο πόλεμο της Υεμένης»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε το Κάιρο να αποφύγει την εμπλοκή στον πόλεμο της Υεμένης, εν όψει απόφασης του αιγυπτιακού κοινοβουλίου για παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση περιπλέκει την επίλυση της σύρραξης μεταξύ των ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ η αιγυπτιακή πλευρά χαρακτηρίζει τη συνδρομή της αποκλειστικά αμυντική.

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ΑΜΠΑΣ ΑΡΑΓΤΣΙ – ΙΡΑΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MIDDLE EAST MONITOR
ΑΜΠΑΣ ΑΡΑΓΤΣΙ – ΙΡΑΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MIDDLE EAST MONITOR
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε το Κάιρο να αποφύγει την ανάμειξη στον πόλεμο στην Υεμένη, εν όψει απόφασης για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία.
  • Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για την έγκριση της υποστήριξης, με τον πρόεδρο αλ Σίσι να υπογραμμίζει πάντως ότι η προσφορά του Καΐρου είναι «αποκλειστικά αμυντική».
  • «Πιστεύουμε ότι κάθε ξένη παρουσία ή παρέμβαση απλώς θα καταστήσει δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος αυτού», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος διαθέτει την εμπειρία για να αποφύγει μια τέτοια εμπλοκή.

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Εν όψει λήψης απόφασης από την Αίγυπτο για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε το Κάιρο να αποφύγει την ανάμειξη στον πόλεμο με την Υεμένη.

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Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα «να μην υπάρξει καμία ανάμιξη της Αιγύπτου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στον πόλεμο στην Υεμένη μετεαξύ των φιλοϊρανών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία».

«Η Αίγυπτος έχει αρκετή εμπειρία ώστε να αποφύγει να εμπλακεί σε μια τόσο περίπλοκη σύρραξη» είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κυριακή στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ Al-Iraqiya, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

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Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν αιτήματος του Αιγύπτιου προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, το κοινοβούλιο της χώρας πρόκειται να ψηφίσει για να εγκρίνει τη στρατιωτική υποστήριξη του Καΐρου στη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθι. Η ψηφοφορία ωστόσο, που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Κυριακή, αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι κάθε ξένη παρουσία ή παρέμβαση απλώς θα καταστήσει δυσκολότερη την επίλυση του προβλήματος αυτού», πρόσθεσε ο Αμπάς Αραγτσί, η χώρα του οποίου έχει προτείνει να μεσολαβήσει. Η πρόταση ωστόσο απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Υεμένης και έμεινε αναπάντητη από τη Σαουδική Αραβία.

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Βέβαια, όταν ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία, ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι υπογράμμισε ότι η προσφορά του είναι «αποκλειστικά αμυντική».

Υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος που ξέσπασε εδώ και μια δεκαετία μεταξύ των Χούθι και ενός συνασπισμού με επικεφαλής της Σαουδική Αραβία, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ξανάρχισε τον Ιούλιο. Οι Χούθι κατέλαβαν μεγάλο μέρος της ακτογραμμής στην Ερυθρά Θάλασσα και πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως σε πετρελαϊκές υποδομές και αεροδρόμια.

 

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