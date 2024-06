Μουρίνιο: «Υπέγραψε για 2 χρόνια στην Φενέρμπαχτσε»

Μόνο η ανακοίνωση από την Φενέρμπαχτσε απομένει για να «σφραγιστεί» και τυπικά το deal με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Αν και από το Λονδίνο όπου βρίσκεται για να σχολιάσει για λογαριασμό της αγγλικής τηλεόρασης τον αποψινό μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντόρτμουντ, ο Special One σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης το οποίο θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2026.

Νωρίτερα, ο Πορτογάλος τεχνικός με δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, αν και όπως ανέφερε «αποφάσισα πως θέλω να πάω στην Φενέρμπαχτσε αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα το deal. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι επίσημα.»

Ο ειδικός σε μεταγραφικά θέματα, όμως, Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέβασε ποστ στο Χ που αναφέρει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά έχοντας πέσει και οι σχετικές υπογραφές.

No doubts, no issues, deal done.

José Mourinho will be Fenerbahçe new head coach until June 2026. 🟡🔵🇵🇹 https://t.co/RuLAT9KsqF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024