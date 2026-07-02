Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ προκρίθηκαν «σβηστά» στους «16» του θεσμού – Κέρδισαν 2-0 την Βοσνία κι έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο

Οι ΗΠΑ νίκησαν τη Βοσνία με 2-0 και εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Ο Μπαλογκάν άνοιξε το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Τίλμαν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 82ο λεπτό.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι ΗΠΑ είχαν την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό. Η Βοσνία, ωστόσο, βρήκε χώρους και απείλησε την αντίπαλη εστία με τους Αλαγμπέγκοβιτς και Τζέκο, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Το γκολ του Μπαλογκάν άλλαξε τις ισορροπίες

Οι ΗΠΑ ανέβασαν σταδιακά την πίεσή τους και αναζήτησαν το πρώτο γκολ. Στο 31ο λεπτό, ο Μπαλογκάν έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Βασίλι, όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο σκόρερ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Λίγο πριν από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα των ΗΠΑ βρήκε τελικά το γκολ. Ο Μακένι έκανε την κάθετη πάσα, ο Ράντελιτς προσπάθησε να απομακρύνει, αλλά η μπάλα έφτασε στον Μπαλογκάν. Ο επιθετικός των ΗΠΑ πλάσαρε με το αριστερό και νίκησε τον Βασίλι, γράφοντας το 1-0.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Μπαλογκάν έφτασε κοντά σε δεύτερο προσωπικό γκολ, όμως η κεφαλιά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Βοσνία πίεσε, αλλά οι ΗΠΑ σφράγισαν την πρόκριση

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, επιχειρώντας να δώσουν νέα στοιχεία στο παιχνίδι των ομάδων τους. Η Βοσνία αύξησε την πίεσή της, καθώς βρισκόταν πίσω στο σκορ, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει καθαρή ευκαιρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε μόλις ένα σουτ στον στόχο μέχρι το 60ό λεπτό.

Το παιχνίδι απέκτησε νέα δεδομένα στο 63ο λεπτό, όταν ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα και άφησε τις ΗΠΑ με δέκα παίκτες. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η αμερικανική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και προσπάθησε να κλείσει την υπόθεση της πρόκρισης.

Στο 79ο λεπτό, ο Πούλισικ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο παίκτης των ΗΠΑ ήταν σε θέση οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τίλμαν εκτέλεσε απευθείας φάουλ, νίκησε τον Βασίλι και διαμόρφωσε το 2-0.

Οι ΗΠΑ διαχειρίστηκαν το προβάδισμα έως το τέλος και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους «16» θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο.