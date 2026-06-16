Μουντιάλ 2026: Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Χάαλαντ – Το κλειστό γκρουπ που θα μπει αν σκοράρει κόντρα στο Ιράκ

Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026 και, αν σκοράρει, θα ενταχθεί σε μια μικρή λίστα μεγάλων σκόρερ που πέτυχαν γκολ στην πρώτη τους εμφάνιση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ
πηγή: AP Photo/Martin Meissner
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ 2026. Αν ο Νορβηγός επιθετικός βρει δίχτυα σήμερα, μπαίνει σε μια μικρή λίστα με μεγάλους σκόρερ.
  • Το ντεμπούτο στο Μουντιάλ δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς ούτε ο Ρονάλντο (το φαινόμενο) αλλά ούτε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφεραν να σκοράρουν στην πρώτη τους εμφάνιση.
  • Ο Νορβηγός καλείται να βρει δίχτυα ακολουθώντας τα βήματα των Μέσι, Κέιν, Νεϊμάρ, Τόμας Μίλερ, Μπατιστούτα, Πάολο Ρόσι και του Μίροζλαβ Κλόζε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ αποτελεί έναν από τους παίκτες που όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν να δουν στο Μουντιάλ 2026. Μάλιστα αν ο Νορβηγός επιθετικός βρει δίχτυα σήμερα μπαίνει σε μια λίστα μια μικρή λίστα με μεγάλους σκόρερ.

Το ντεμπούτο στο Μουντιάλ δεν είναι απλή υπόθεση. Τα φώτα στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη είναι ιδιαίτερα δυνατά και αρκετές φορές ακόμα και σπουδαίους αστέρες τους τυφλώνουν. Για αυτό δεν είναι και μικρή υπόθεση να σκοράρεις στην πρώτη σου εμφάνιση. Ωστόσο εκεί ξεχωρίζουν οι μεγάλοι γκολτζίδες. Χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας του ντεμπούτου είναι ότι ούτε ο Ρονάλντο (το φαινόμενο) αλλά ούτε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφεραν να το πετύχουν.

Το επόμενο μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου ακούει στο όνομα Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός αναμένεται σήμερα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τελική φάση Μουντιάλ και καλείται να βρει δίχτυα ακολουθώντας τα βήματα των Μέσι, Κέιν, Νεϊμάρ, Τόμας Μίλερ, Μπατιστούτα, Πάολο Ρόσι και φυσικά του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ Μίροζλαβ Κλόζε.

Μουντιάλ, Χάαλαντ

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ