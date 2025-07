Μάρκους Μόρις: Συνελήφθη ο πρώην αστέρας του NBA για οικονομική απάτη – Τον «ξεφτίλισαν στο αεροδρόμιο» λέει ο αδελφός του

Ο Μάρκους Μόρις, βετεράνος μπασκετμπολίστας του NBA, συνελήφθη την Κυριακή στη Φλόριντα με κατηγορία για απάτη, σύμφωνα με τα αρχεία κράτησης που επικαλείται η New York Post.

Ο Μόρις κατηγορείται για κακούργημα, συγκεκριμένα για «Απάτη – Έκδοση Επιταγής Χωρίς Επαρκή Κεφάλαια», ενώ σύμφωνα με την αναφορά, η σύλληψή του έγινε σε αεροδρόμιο.



Όπως επισημαίνεται, η υπόθεση αφορά άλλη πολιτεία των ΗΠΑ και ο παίκτης κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.



Αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της κατηγορίας, ο αδελφός του, Μαρκίφ, σχολίασε την υπόθεση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σοβαρότητά της.

«Η διατύπωση είναι τρελή. Διάολε, για αυτό το ποσό θα σε ξεφτιλίσουν στο αεροδρόμιο μπροστά στην οικογένειά σου», έγραψε ο Μόρις.

«Σας έκαναν να πιστέψετε ότι ο αδελφός μου έκανε κάτι ύποπτο με απάτη. Θα μπορούσαν απλώς να έρθουν στο σπίτι για όλα αυτά. Όταν ακούσετε την πραγματική ιστορία για αυτό το θέμα, το μόνο που μπορώ να πω είναι: πήρα το μάθημά μου. Ο αδελφός μου θα σας πει αύριο. Αυτή η παράξενη ιστορία μού προκάλεσε πονοκέφαλο. Δεν μπορεί να με σταματήσει τίποτα!»

