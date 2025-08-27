Λετονία – Τουρκία 73-93: Με το δεξί στο EuroBasket η ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Ιδανική πρεμιέρα για την Τουρκία στον 1ο όμιλο του EuroBasket 2025. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 93-73 τη Λετονία στη Ρίγα, έχοντας τον έλεγχο και το προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Με λέι απ του Οσμάν, η Τουρκία εξασφάλισε μία διψήφια διαφορά στο 4΄ (3-13), την οποία εκτόξευσε στο +14 στο 8΄ (10-24) και στο +20 στο 31΄ (55-75), για να μετατρέψει σε περίπατο το υπόλοιπο του αγώνα.

Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσεντί Οσμάν, οδήγησε την επίθεση της ομάδας του, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κεναν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).

Από τη Λετονία, πάλεψε ο Ρίχαρντ Λόμαζς με 16 πόντους, ενώ από 10 σημείωσε ο ΝΒΑερ Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Ρόλαντ Σμιτς, ενώ 11 πρόσθεσε ο Αρτούρ Ζάγκαρς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93