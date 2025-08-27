Ιωάννα Τούνη: «Πόσο ευλογημένη είμαι που με έκανες μαμά, σ’ αγαπώ» – Το τρυφερό βίντεο με τον γιο της, Πάρη

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να δείχνει δημόσια την αγάπη της προς τον μονάκριβο γιο της, Πάρη, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο της ζωής της. Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η γνωστή influencer έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας μια νέα καθημερινότητα μαζί του.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η Ιωάννα απαντά συχνά στα σχόλια που δέχεται για τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται τον χρόνο της ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και το παιδί.

Πρόσφατα αναφέρθηκε στα μηνύματα που δέχτηκε με αφορμή το ταξίδι της στην Ίμπιζα, την περίοδο που ο μικρός Πάρης βρισκόταν με τον πατέρα του. «Τώρα το καλοκαίρι βάση συμφώνου ο Δημήτρης τον είχε παραπάνω διάστημα. Δηλαδή τον είχαμε μισό – μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Είχα εν τω μεταξύ και τα κουλά χαζο…ηλίθια μηνύματα “Πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια”. Το παιδί έχει και έναν μπαμπά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μέσα από νέο βίντεο που ανάρτησε, μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της, δείχνοντας τον μικρό Πάρη να την αγκαλιάζει σφιχτά στο κρεβάτι.

Στο βίντεο έγραψε: «Πόσο ευλογημένη είμαι που με έκανες μαμά. Σ’ αγαπάω».