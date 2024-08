Κάρλος Αλκαράθ: Ζήτησε συγγνώμη για το ξέσπασμά του στον αγώνα με τον Μονφίς – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γκαέλ Μονφίς στο open του Σινσινάτι, από τον οποίο έχασε με 2-1 σετ. Αρνητική εντύπωση, πάντως, προκάλεσε ένα ασυνήθιστο για τα δεδομένα του Ισπανού ξέσπασμά του την ώρα του αγώνα.

Μόλις ο Μονφίς πέτυχε τον τελευταίο και νικητήριο πόντο του, ο Αλκαράθ ξέσπασε στη ρακέτα του, την οποία χτύπησε επανειλημμένα με μανία στο έδαφος. Αποτέλεσμα, φυσικά, ήταν η ρακέτα να διαλυθεί.

Δείτε το βίντεο με την αντίδραση του Αλκαράθ

Το βίντεο έκανε το γύρο του κόσμου και πολλοί εξεπλάγησαν με την συμπεριφορά του 22χρονου Ισπανού, ο οποίος είναι πάντα ψύχραιμος και ευγενικός. Ο ίδιος, πάντως, λίγες ώρες αργότερα με δημόσια ανάρτησή του ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την πράξη του.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a… pic.twitter.com/YR0dRJhTxX

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 17, 2024