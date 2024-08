Ίπσουιτς – Λίβερπουλ 0-2: Με το… δεξί στην «εποχή» Σλοτ

Με νίκη άρχισε η «εποχή» του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ.

Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολλανδού στον πάγκο τους, οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν 2-0 της «νεοφώτιστης» Ίπσουιτς στο «Πόρτμαν Ρόουντ», στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, και μπήκαν με το… δεξί στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τα δύο τέρματά τους σε ένα διάστημα πέντε λεπτών στο β΄ μέρος, ενώ ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Λίβερπουλ, αντικατέστησε στο 79΄ τον Άντι Ρόμπερτσον.

A winning start to our @premierleague campaign 🙌🔴 pic.twitter.com/TOii0Uat8p

— Liverpool FC (@LFC) August 17, 2024