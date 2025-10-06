Η Σεβίλλη αποθεώνει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο – «Θα του έδινα τα κλειδιά του σπιτιού μου…»

Η Σεβίλλη αποθεώνει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για την παρουσία του στη χθεσινή μεγάλη νίκη (4-1) επί της Μπαρτσελόνα στη LaLiga.

«Θα έδινα σε αυτόν τον τύπο ακόμη και τα κλειδιά του σπιτιού μου» και «Με αυτούς τους τρεις (σ.σ: ο Βλαχοδήμος με δύο συμπαίκτες του), ο αέρας δεν περνάει τίποτα» έγραφε η ανάρτηση του συλλόγου της Ανδαλουσίας.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας ξεκίνησε βασικός για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ματίας Αλμέιδα.

Αν και δέχτηκε ένα γκολ από τον Μάρκους Ράσφορντ, η στατιστική ανάλυση των αναμενόμενων γκολ δείχνει ότι θα έπρεπε να είχε δεχτεί 2,79 γκολ με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Καταλανοί.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Μπενφίκα έκανε επτά αποκρούσεις απέναντι στις προσπάθειες της Μπαρτσελόνα, προσεχούς αντιπάλου (21/10-19:45) του Ολυμπιακού στη League phase του Champions League.

A este tío le dejo hasta las llaves de mi casa 🔐🇬🇷 pic.twitter.com/X6l7xxbQas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

Con estos tres no pasa ni el aire ❌🧱 pic.twitter.com/7idW6emS5b — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 6, 2025

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ