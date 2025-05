Greek Basketball League: Απόψε το πρώτο ματς Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός – Οι «απογοητευμένοι» του Άμπου Ντάμπι, για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας

Η σειρά των τελικών της Greek Basketball League αρχίζει απόψε (30/5, 21:00), από το ΟΑΚΑ, με τους δύο «αιώνιους» να κοντράρονται για 23η φορά για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας.

Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ μπορεί να καυχιέται κι εφέτος πως οι δύο φιναλίστ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας είναι και οι δύο από τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κι ενώ πέρυσι (2023-24), οι δύο ελληνικές ομάδες ήταν οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αφού ο Παναθηναϊκός είχε στεφθεί πρωταθλητής Euroleague στο Βερολίνο και ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 3η θέση επί γερμανικού εδάφους.

Στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι την προηγούμενη εβδομάδα, στον ελληνικό «εμφύλιο» του «μικρού τελικού» -κι αφού πρώτα οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και οι «ερυθρόλευκοι» από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στα ημιτελικά- ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-93 του Παναθηναϊκού, για να τερματίσει 3ος ο Ολυμπιακός και 4ος ο Παναθηναϊκός. Όμως, στο ματς των… απογοητευμένων και της παρηγοριάς του φάιναλ φορ της Euroleague, δεν μπόρεσαν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα, ενόψει της «μάχης γιγάντων» στους τελικούς της GBL.

To σίγουρο είναι πως, μετά την απώλεια του τίτλου της Euroleague, και οι δύο φιναλίστ, θέλουν όσο τίποτε άλλο τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας, για να μην… χαρακτηριστεί αποτυχημένη αυτή η σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έφτασε αήττητος στους τελικούς, κάνοντας το 22-0 στην κανονική περίοδο της GBL (πρώτος) και αποκλείοντας το Περιστέρι με 2-0 στην προημιτελική φάση και τον Προμηθέα με 2-0 στην ημιτελική φάση. Ο Ολυμπιακός γνώρισε μόνο δύο ήττες στη regular season (και τις δύο από τον Παναθηναϊκό) για να τερματίσει 2ος με 20-2. Στην προημιτελική φάση των πλέι οφ απέκλεισε με 2-0 τον Πανιώνιο, ενώ στην ημιτελική είπε «όχι» στην ΑΕΚ με 2-0. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup, ενώ ο Παναθηναϊκός το Κύπελλο Ελλάδας αυτή τη σεζόν.

Οι Έλληνες φίλαθλοι… θα παρακολουθήσουν «μάχες» υψηλότατου επιπέδου σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο Ελλάδας, σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το Game 1 θα είναι η 8η φορά που «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους την τρέχουσα σεζόν οι δύο «αιώνιοι», με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 4-3. Ο Ολυμπιακός έκανε το τρία στα τρία απέναντι στους «πράσινους» στη Euroleague συμπεριλαμβανομένου του «μικρού τελικού» στο Άμπου Ντάμπι, ενώ είχε επικρατήσει και στον τελικό του Super Cup. O Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στον μεταξύ τους τελικό Κυπέλλου, ενώ έκανε και το 2-0 επί του Ολυμπιακού, στα δύο ματς της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League.

Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται στο ΣΕΦ, την Κυριακή (1/6, 21:00), ενώ ο 3ος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (4/6, 21:00) στο ΟΑΚΑ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 2025 κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).

Ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας τελευταία φορά το 2023 και διεκδικεί τον 15ο τίτλο στο σύνολο (1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023).

O Παναθηναϊκός μετρά 41 πρωταθλήματα Ελλάδας έχοντας αναδειχτεί Πρωταθλητής Ελλάδας τελευταία φορά πέρυσι, το 2024. Οι «πράσινοι» αφού δεν κατάφεραν να κάνουν το πρώτο “back to back” σε τίτλους στη Euroleague, θα επιδιώξουν να το κάνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα 41 πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού (1921, 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024).

Στους περυσινούς τελικούς, ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να κάνει το “break” στο ΟΑΚΑ στον 1ο τελικό, έκανε και το 2-0 στο ΣΕΦ στο Game 2, για ν’ απαντήσει με τρεις διαδοχικές νίκες ο Παναθηναϊκός και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας με 3-2, για πρώτη φορά τότε, μετά το 2021. Έτσι, η ομάδα του Πειραιά έχασε πέρυσι την ευκαιρία να κάνει το three-peat, αφού είχε κατακτήσει “back to back” τίτλους το 2022 και το 2023.

Χωρίς τον Ουίλιαμς Γκος ο Ολυμπιακός

Χωρίς τον Ουίλιαμς Γκος θ’ αγωνιστεί στους τελικούς της Greek Basketball League ο Ολυμπιακός, με τον Λούκα Βιλντόσα να δηλώνεται αντ’ αυτού από την ομάδα του Πειραιά στον ΕΣΑΚΕ, μία ημέρα πριν από το Game 1 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (30/5, 21:00). Ο Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζαλγκίρις Κάουνας (σ.σ. με τριετές συμβόλαιο), είχε υποστεί υποτροπή σε παλαιότερο τραυματισμό στο ματς απέναντι στη Μονακό, στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι και έμεινε εκτός δωδεκάδας στον «μικρό τελικό» της Euroleague με τον Παναθηναϊκό.

Ο Νάιτζελ-Ουίλιαμς Γκος ταλαιπωρείται από θλάση στο δεξί πόδι. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προτίμησε να δηλώσει τον Αργεντινό γκαρντ Λούκα Βιλντόσα στη θέση του Ουίλιαμς-Γκος αντί του Αμερικανού σέντερ Μόουζες Ράιτ.Ο Ολυμπιακός θα έχει τους εξής ξένους στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό: Σέιμπεν Λι, Λούκα Βιλντόσα, Μουσταφά Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ναν, Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Γιουρτσεβέν, Οσμάν, Γκέιμπριελ, Πλάις, Μπράουν και Γκριγκόνις (τραυματίας) είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού. Εκτός είναι σίγουρα οι Τιμπόρ Πλάις και ο τραυματίας Μάριους Γκριγκόνις. Ο Παναθηναϊκός έχει δηλωμένους στο ρόστερ τους Λορέντζο Μπράουν, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Γουένιεν Γκέιμπριελ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Το πρόγραμμα των 5 τελικών

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ – 30/05/2025 – ΟΑΚΑ

Παρασκευή, 30 Μαΐου

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00 ΕΡΤ-3

2ος ΤΕΛΙΚΟΣ – 1/6/2025 – ΣΕΦ

Κυριακή, 1 Ιουνίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 21:00 ΕΡΤ-3

3ος ΤΕΛΙΚΟΣ – 4/6/2025 – ΟΑΚΑ

Tετάρτη, 4 Ιουνίου

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00 ΕΡΤ-3

4ος ΤΕΛΙΚΟΣ – 6/6/2025 – ΣΕΦ (εάν χρειαστεί)

Παρασκευή, 6 Ιουνίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 21:00 ΕΡΤ-3

5ος ΤΕΛΙΚΟΣ – 9/6/2025 – ΟΑΚΑ (εάν χρειαστεί)

Δευτέρα, 9 Ιουνίου

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00 ΕΡΤ-3