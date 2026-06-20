Για συμφωνία Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς γράφουν τα σερβικά ΜΜΕ – «Υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο ύψους 10,5 εκατ. ευρώ»

Τα ΜΜΕ της Σερβίας εμφανίζονται σίγουρα πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια.
Σύμφωνα με το «TeleSport» ο Σέρβος τεχνικός έχει βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Βέβαια κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, αφού οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και είναι θέμα ημερών να ξεκαθαρίσει, αν αυτό το φλερτ εξελιχθεί σε γάμο.
Θυμίζουμε πως ο Ομπράντοβιτς έμεινε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό (1999-2012), κατακτώντας 5 EuroLeague, (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 πρωταθλήματα Ελλάδας (2000, 2001, 2003-2011) και 7 Κύπελλα Ελλάδας (2003, 2005-2009, 2012).
🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥
According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀
More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb
— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026