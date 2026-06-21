Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: Ανατροπή με Ουντάβ στο 90+4′ και πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ

Η Γερμανία επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 στο Τορόντο, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του Ντενίζ Ουντάβ, με το νικητήριο τέρμα να σημειώνεται στο 90+4′.

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Αθλητισμός

Γερμανία, Μουντιάλ 2026
Photograph: Piroschka Van De Wouw/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γερμανία νίκησε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ.
  • Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως ο Ντενίζ Ουντάβ ήρθε από τον πάγκο και υπέγραψε την ανατροπή με δύο γκολ, στο 68′ και στο 90+4′.
  • Η Ακτή Ελεφαντοστού προηγήθηκε στο 30′, αλλά οι αλλαγές του Νάγκελσμαν στο δεύτερο μέρος, με πρωταγωνιστή τον Ουντάβ, άλλαξαν την εικόνα του αγώνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Γερμανία νίκησε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού στο Τορόντο, έκανε το «2 στα 2» στον 5ο όμιλο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Φρανκ Κεσιέ στο 30′, όμως ο Ντενίζ Ουντάβ ήρθε από τον πάγκο και υπέγραψε την ανατροπή με δύο γκολ, στο 68′ και στο 90+4′.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε στο παιχνίδι με σαφές πλάνο. Η ομάδα κράτησε συμπαγή αμυντική διάταξη, έκλεισε τους χώρους και προσπάθησε να απειλήσει στην μετάβαση. Η Γερμανία είχε την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, όμως δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Ιβοριανών.

Η πρώτη σημαντική στιγμή ήρθε στο 10′, όταν ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Κίμιχ, αλλά ο Φοφανά αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα. Στο 18′ ο Μουσιάλα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε με το δεξί, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, η Γερμανία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Πάβλοβιτς για επιθετικό φάουλ πάνω στον Φοφανά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα

Η Ακτή Ελεφαντοστού αξιοποίησε τη δική της στιγμή στο 30′ και άνοιξε το σκορ. Ο Ντιομαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και κατέληξε στον Κεσιέ, ο οποίος πλάσαρε από κοντά και έκανε το 0-1.

Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους Ιβοριανούς και προκάλεσε πίεση στη Γερμανία. Στο 38′ η Ακτή Ελεφαντοστού έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και ο Μπονί δοκίμασε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως ο Νόιερ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Η Γερμανία προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα. Στο 39′ ο Χάβερτς σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε ξανά, καθώς ο Μουσιάλα είχε κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης. Στο 45+7′ οι Σανέ και Ενμέτσα συνεργάστηκαν με τον Βιρτς, όμως το τελείωμα του τελευταίου ήταν αδύναμο και δεν ανησύχησε τον Φοφανά.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Γερμανία δεν βρήκε άμεσα ρυθμό. Αντίθετα, η Ακτή Ελεφαντοστού δημιούργησε τις πρώτες απειλές. Στο 51′ ο Ουλάι συνδυάστηκε με τον Ντιαλό και σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Στο 56′ ο Ντιομαντέ δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Ο Ουντάβ άλλαξε το παιχνίδι

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρενέβη στο παιχνίδι μετά το 60′ και οι αλλαγές του έδωσαν νέα ενέργεια στη Γερμανία. Ο Ντενίζ Ουντάβ μπήκε στον αγώνα και άλλαξε την εικόνα της ομάδας του. Στο 64′ η Γερμανία απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Φοφανά έκανε άστοχη έξοδο και ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Κίμιχ, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Γερμανία βρήκε την ισοφάριση. Ο Αμίρι έκανε σέντρα από τα δεξιά και ο Ουντάβ κινήθηκε σωστά στην καρδιά της άμυνας της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης πρόλαβε τους αμυντικούς και με κοντινή προβολή έκανε το 1-1 στο 68′.

Μετά την ισοφάριση, η Γερμανία προσπάθησε να αυξήσει την πίεση, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού επιχείρησε να κρατήσει την ισορροπία και να απειλήσει στην κόντρα. Στο 90′ ο Αντιγκρά έχασε σημαντική ευκαιρία για τους Ιβοριανούς, καθώς δεν μπόρεσε να ελέγξει σωστά την μπάλα μπροστά από τον Νόιερ.

Στις καθυστερήσεις, η Γερμανία πίεσε έντονα την περιοχή της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο Φοφανά απέκρουσε τις πρώτες προσπάθειες των Μπράουν και Αμίρι, όμως στο 90+4′ δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ουντάβ. Ο Ενμέτσα βρήκε τον Γερμανό επιθετικό μέσα στην περιοχή και εκείνος γύρισε το σώμα του, εκτέλεσε άμεσα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Η Γερμανία πήρε μία δύσκολη νίκη και σφράγισε την επιστροφή της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, μετά τους αποκλεισμούς της από τη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά διατηρεί τις πιθανότητές της για πρόκριση, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει το Κουρασάο.

Διαιτητής: Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτες (Παραγουάη)
Κίτρινες:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46΄ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60΄ Αμίρι), Σανέ (60΄ Λιούλινγκ), Μουσιάλα (60΄ Ούνταβ), Βιρτς, Χάβερτς (85΄ Γκορέτσκα)
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Εμερς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82΄ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75΄ Σεκό Φοφανά), Ουλαΐ, Μπονί (75΄ Γκεσάν), Ντιάλο (75΄ Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85΄ Πεπέ)

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