Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: Ανατροπή με Ουντάβ στο 90+4′ και πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ

Η Γερμανία νίκησε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού στο Τορόντο, έκανε το «2 στα 2» στον 5ο όμιλο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Φρανκ Κεσιέ στο 30′, όμως ο Ντενίζ Ουντάβ ήρθε από τον πάγκο και υπέγραψε την ανατροπή με δύο γκολ, στο 68′ και στο 90+4′.

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε στο παιχνίδι με σαφές πλάνο. Η ομάδα κράτησε συμπαγή αμυντική διάταξη, έκλεισε τους χώρους και προσπάθησε να απειλήσει στην μετάβαση. Η Γερμανία είχε την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, όμως δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Ιβοριανών.

Η πρώτη σημαντική στιγμή ήρθε στο 10′, όταν ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Κίμιχ, αλλά ο Φοφανά αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε την μπάλα. Στο 18′ ο Μουσιάλα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε με το δεξί, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, η Γερμανία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ του Πάβλοβιτς για επιθετικό φάουλ πάνω στον Φοφανά.

Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το προβάδισμα

Η Ακτή Ελεφαντοστού αξιοποίησε τη δική της στιγμή στο 30′ και άνοιξε το σκορ. Ο Ντιομαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και κατέληξε στον Κεσιέ, ο οποίος πλάσαρε από κοντά και έκανε το 0-1.

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Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους Ιβοριανούς και προκάλεσε πίεση στη Γερμανία. Στο 38′ η Ακτή Ελεφαντοστού έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και ο Μπονί δοκίμασε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, όμως ο Νόιερ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Η Γερμανία προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα. Στο 39′ ο Χάβερτς σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε ξανά, καθώς ο Μουσιάλα είχε κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης. Στο 45+7′ οι Σανέ και Ενμέτσα συνεργάστηκαν με τον Βιρτς, όμως το τελείωμα του τελευταίου ήταν αδύναμο και δεν ανησύχησε τον Φοφανά.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Γερμανία δεν βρήκε άμεσα ρυθμό. Αντίθετα, η Ακτή Ελεφαντοστού δημιούργησε τις πρώτες απειλές. Στο 51′ ο Ουλάι συνδυάστηκε με τον Ντιαλό και σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Στο 56′ ο Ντιομαντέ δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Ο Ουντάβ άλλαξε το παιχνίδι

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρενέβη στο παιχνίδι μετά το 60′ και οι αλλαγές του έδωσαν νέα ενέργεια στη Γερμανία. Ο Ντενίζ Ουντάβ μπήκε στον αγώνα και άλλαξε την εικόνα της ομάδας του. Στο 64′ η Γερμανία απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Φοφανά έκανε άστοχη έξοδο και ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Κίμιχ, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Γερμανία βρήκε την ισοφάριση. Ο Αμίρι έκανε σέντρα από τα δεξιά και ο Ουντάβ κινήθηκε σωστά στην καρδιά της άμυνας της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης πρόλαβε τους αμυντικούς και με κοντινή προβολή έκανε το 1-1 στο 68′.

Μετά την ισοφάριση, η Γερμανία προσπάθησε να αυξήσει την πίεση, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού επιχείρησε να κρατήσει την ισορροπία και να απειλήσει στην κόντρα. Στο 90′ ο Αντιγκρά έχασε σημαντική ευκαιρία για τους Ιβοριανούς, καθώς δεν μπόρεσε να ελέγξει σωστά την μπάλα μπροστά από τον Νόιερ.

Στις καθυστερήσεις, η Γερμανία πίεσε έντονα την περιοχή της Ακτής Ελεφαντοστού. Ο Φοφανά απέκρουσε τις πρώτες προσπάθειες των Μπράουν και Αμίρι, όμως στο 90+4′ δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ουντάβ. Ο Ενμέτσα βρήκε τον Γερμανό επιθετικό μέσα στην περιοχή και εκείνος γύρισε το σώμα του, εκτέλεσε άμεσα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Η Γερμανία πήρε μία δύσκολη νίκη και σφράγισε την επιστροφή της στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, μετά τους αποκλεισμούς της από τη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022. Η Ακτή Ελεφαντοστού έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά διατηρεί τις πιθανότητές της για πρόκριση, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει το Κουρασάο.

Διαιτητής: Χουάν Γκαμπριέλ Μπενίτες (Παραγουάη)

Κίτρινες:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46΄ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60΄ Αμίρι), Σανέ (60΄ Λιούλινγκ), Μουσιάλα (60΄ Ούνταβ), Βιρτς, Χάβερτς (85΄ Γκορέτσκα)

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Εμερς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82΄ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75΄ Σεκό Φοφανά), Ουλαΐ, Μπονί (75΄ Γκεσάν), Ντιάλο (75΄ Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85΄ Πεπέ)