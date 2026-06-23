Ρεάλ Μαδρίτης: Παραμένει στην EuroLeague για ακόμη 10 χρόνια – Η ρήτρα για πιθανή αποχώρηση

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Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης από την EuroLeague και ένταξης στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση που σχεδιάζει το NBA, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με τη διοργανώτρια αρχή για ακόμη δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε οριστικά να παραμείνει στην EuroLeague και υπέγραψε νέα δεκαετή συμφωνία με τη διοργάνωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανανέωση θα παρουσιαστεί επισήμως στους μετόχους της EuroLeague στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή.

Η συμφωνία θεωρείται σημαντική για το μέλλον της διοργάνωσης, καθώς η EuroLeague διατηρεί στο δυναμικό της έναν από τους ισχυρότερους εμπορικά συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνισμού.

Η Ρεάλ θεωρούνταν ένας από τους πιο περιζήτητους συλλόγους για κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, λόγω της μεγάλης εμπορικής αξίας και της παγκόσμιας απήχησής της. Σύμφωνα με τη Marca, ο ισπανικός σύλλογος διαθέτει περίπου 500 εκατομμύρια ακολούθους σε όλο τον κόσμο, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά brands διεθνώς.

Η σημασία της συμφωνίας απέναντι στο NBA Europe

Η απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το NBA εξετάζει τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με πιθανή έναρξη τη σεζόν 2027-28.

Με την ανανέωση της συνεργασίας των Μαδριλένων, η EuroLeague ολοκληρώνει έναν κρίσιμο κύκλο συμφωνιών, καθώς οι 13 ομάδες-μέτοχοι της διοργάνωσης έχουν πλέον επεκτείνει τη συνεργασία τους.

Πρόκειται για τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μπασκόνια, Αναντολού Εφές, Ολίμπια Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ρωσική ομάδα διατηρεί τη μετοχική της ιδιότητα, αν και η άδειά της παραμένει σε αναστολή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ρήτρα 10 εκατ. ευρώ για πιθανή αποχώρηση

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, με στόχο την προστασία της EuroLeague από ενδεχόμενη μετακίνηση ομάδων σε άλλη διοργάνωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε ομάδα από όσες ανανέωσαν τη συνεργασία τους αποφασίσει να αποχωρήσει για να συμμετάσχει σε πιθανή διοργάνωση NBA Europe, θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στην EuroLeague.

Παράλληλα, κάθε σύλλογος της διοργάνωσης θα διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να διεκδικήσει επιπλέον αποζημιώσεις για τυχόν ζημία που θα υποστεί.

Ποινή που μπορεί να προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ

Οι όροι γίνονται ακόμη πιο αυστηροί για την περίοδο μετά την 1η Ιουλίου, όταν οι ομάδες θα αποκτήσουν καθεστώς franchise.

Σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος αποφασίσει να αποχωρήσει από την EuroLeague μετά την ημερομηνία αυτή, θα βρεθεί αντιμέτωπος με χρηματική ποινή που, σύμφωνα με τη Marca, θα προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό θα διανέμεται στους υπόλοιπους μετόχους της διοργάνωσης και θα λειτουργεί ως ισχυρό αντικίνητρο για οποιαδήποτε μελλοντική αποχώρηση.