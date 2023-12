Γαλλία: Τυλίχθηκε στις φλόγες το γήπεδο της Γκραβελίν – ΒΙΝΤΕΟ που κόβουν την ανάσα

Μαύρα Χριστούγεννα για την Γκραβελίν στη Γαλλία, καθώς στις φλόγες τυλίχθηκε το γήπεδο της. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές στην αρένα χωρητικότητας 3.500 θεατών, στην πισίνα και στο εστιατόριο που υπάρχει εκεί.

Heart breaking scenes in France this morning. The Gravelines Sportica which is the home of LNB Pro A team BCM Gravelines-Dunkerque is currently on fire. Praying that no one is in danger. pic.twitter.com/S20VZDuUv4

— Josh Bett (@JoshBett1) December 25, 2023