Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 82-71: Πλήρωσε το «μπλακ άουτ» στο φινάλε

O Ολυμπιακός πλήρωσε… ακριβά το αμυντικό και επιθετικό «μπλακ άουτ» του στο τελευταίο πεντάλεπτο, μπαίνοντας με το… αριστερό στην εφετινή Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 82-71 από τη Φενερμπαχτσέ στην Πόλη, με την τουρκική ομάδα να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 17-6 από το ισόπαλο 65-65 στο 35΄ και να κόβει πρώτη το… νήμα του τερματισμού.

Σε μία βραδιά που οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου ήταν… σκιά του εαυτού τους και ο Σάσα Βεζένκοβ (11π.) δεν πήρε αρκετά σουτ, οι… διψήφιοι Μόουζες Ράιτ (15π., 7ρ., 2κλ., 1ασ.) και Σακίελ ΜακΚίσικ (13π.) δεν ήταν αρκετοί για την υπέρβαση…

Από τη Φενερμπαχτσέ, που έχασε από την πρώτη περίοδο τον Σκότι Γουίλμπεκιν με τραυματισμό στο γόνατο, έλαμψαν οι Ουέιντ Μπάλντγουϊν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 19 και 15 πόντους, αντίστοιχα.

