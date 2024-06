Euro 2024 – Ουγγαρία: Το απόλυτο… déjà vu για τους 12χρονους Σομποσλάι και Τσόμποτ

Μια κοινή φωτογραφία των Ντομινίκ Σομποσλάι και Άνταμ Τσόμποτ, που τους δείχνει να πανηγυρίζουν ένα γκολ σαν παιδιά, έχει γίνει viral. Οι δύο ποδοσφαιριστές επανέλαβαν τη σκηνή ως συμπαίκτες της εθνικής Ουγγαρίας στο Euro 2024.

Η Ουγγαρία σημείωσε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Σκωτία, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση στη φάση των «16» του τουρνουά. Ο Άνταμ Τσόμποτ, με γκολ στις καθυστερήσεις (90’+10′), διαμόρφωσε το τελικό 1-0, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Έτσι, η ομάδα του Ντομινίκ Σομποσλάι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο EURO 2024 με αισιοδοξία και χαμόγελα, απολαμβάνοντας μια στιγμή που αναβίωσε τις παιδικές αναμνήσεις των παικτών του Μάρκο Ρόσι.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί μια φωτογραφία που δείχνει τους 12χρονους τότε Σομποσλάι και Τσόμποτ να πανηγυρίζουν ένα γκολ, μια σκηνή που επαναλήφθηκε έντεκα χρόνια αργότερα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Dominik Szoboszlai and Kevin Csoboth celebrating a goal as 12-year-olds.

The best friends.

Tonight they had a more important goal to celebrate. pic.twitter.com/1LM8oZhaOu

