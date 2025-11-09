Εργκίν Άταμαν για Τι Τζέι Σορτς: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους, εκείνος πρέπει να προσαρμοστεί»

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Περιστερίου, επικρατώντας με 72-89, λίγες ημέρες πριν από τη νέα διαβολοβδομάδα της Euroleague, όπου τον περιμένουν δύο δύσκολες αναμετρήσεις σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στον Τι Τζέι Σορτς και στη διαδικασία προσαρμογής του στο παιχνίδι της ομάδας, δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους.

Αναλυτικά δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σορτς πρέπει να προσαρμοστεί, να καταλάβει το σύστημά μας. Ξέρουμε κι εμείς ότι προσπαθεί να παίξει το δικό του μπάσκετ. Είναι σπουδαίος παίκτης και θα βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολλή συζήτηση από παίκτες, ατζέντηδες, ανθρώπους που έχουν φύγει από το άθλημα. Αυτοί που πρέπει να μιλούν, είναι οι παίκτες. Ούτε σήμερα είμαι ικανοποιημένος από εκείνον. Έχουμε πολλά γκαρντ, όποιος είναι καλός θα παίζει. Αλλιώς θα περιμένει τη στιγμή του, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημά μας για έναν παίκτη, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον».

