Δραματικές στιγμές σε αγώνα του NFL: 24χρονος παίκτης κατέρρευσε έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλό του

«Πάγωσαν» παίκτες και φίλαθλοι στον αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου όταν ο 24χρονος αμυντικός Νταμάρ Χάμλιν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο έπειτα από σύγκρουση με τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, Τι Χίγκινς.

Ο 24χρονος δέχτηκε χτύπημα στον θώρακα από το κράνος του αντιπάλου του και ενώ στην αρχή στάθηκε όρθιος, λίγο μετά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Γιατροί έσπευσαν για τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο γήπεδο μπήκε και ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον 24χρονο αθλητή στο νοσοκομείο.

One of the freaky things about the Damar Hamlin hit is that it looked so routine. Blow to the upper chest. Slight glance off the helmet. Then he stands up and completely collapses. Disturbing stuff. #PrayersforHamlin 🙏 pic.twitter.com/YhO09uPpZO

— Kyle Becker (@kylenabecker) January 3, 2023