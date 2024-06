Copa America: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο επόπτης του αγώνα Περού – Καναδά

Ένα σοβαρότατο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Περού – Καναδάς, για την 2η αγωνιστική της φάσης των Ομίλων του Copa America.

Το παχνίδι όδευε προς τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ξαφνικά πήρε μια… δραματική τροπή, καθώς ο βοηθός διαιτητή κατέρρευσε στις καθυστερήσεις, επηρεασμένος από τη αφόρητη ζέστη.

Ο τερματοφύλακας του Καναδά, Μαξίμ Κρεπό, αντέδρασε άμεσα, καλώντας το ιατρικό προσωπικό. Ο βοηθός διαιτητή αντικαταστάθηκε από τον τέταρτο διαιτητή και απομακρύνθηκε εμφανώς ζαλισμένος.

referee is down in Canada Peru game… pic.twitter.com/9QIorPpBik

