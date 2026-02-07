Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρώτη μπήκε η ελληνική αποστολή στην παρέλαση της τελετής έναρξης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξενούνται σε Μιλάνο και Κορτίνα της Ιταλίας, με τις αποστολές να πραγματοποιούν την καθιερωμένη παρέλαση στην Κορτίνα. Το Ολυμπιακό στάδιο έχει γεμίσει από χρώματα, φώτα και μουσική, δίνοντας το σήμα για την έναρξη μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Πρωτοποριακή τελετή με ταυτόχρονες παρελάσεις

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η παρέλαση των αθλητών πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Η διοργάνωση επέλεξε αυτή την καινοτόμα προσέγγιση, ώστε να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Η επιλογή αυτή αποτελεί μια πρωτόγνωρη οργανωτική πρόκληση, καθώς οι φετινοί Αγώνες θεωρούνται οι πιο «διασκορπισμένοι» που έχουν διεξαχθεί ποτέ.

Η ελληνική αποστολή άνοιξε την παρέλαση

Όπως επιβάλλει η παράδοση, η ελληνική αποστολή μπήκε πρώτη στο στάδιο, τιμώντας τη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες. Σημαιοφόρος ήταν η Νεφέλη Τίτα, ενώ μαζί της παρέλασαν οι Αλέξανδρος Γκιννής και Μαρία Ελένη Τσιόβολου από το Αλπικό Σκι, καθώς και οι Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου από τους Δρόμους Αντοχής. Η ελληνική ομάδα καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος, μεταφέροντας για ακόμη μια φορά το πνεύμα του Ολυμπισμού.

Συμμετοχή από όλο τον κόσμο

Στους φετινούς Αγώνες συμμετέχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές από όλες τις ηπείρους, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μετάλλια σε 16 διαφορετικά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα. Για τις επόμενες ημέρες, τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας στρέφονται στην Ιταλία, όπου η αθλητική αριστεία, η προσπάθεια και το πάθος θα πρωταγωνιστήσουν στο χιόνι και στον πάγο.