Champions League: Ο Γιώργος Αθανασιάδης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής

Μεγάλη διάκριση για τον Γιώργο Αθανασιάδη, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας (Player of the Week) στο Champions League, σε ψηφοφορία της UEFA.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας της Σέριφ Τίρασπολ είδε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να πολιορκούν την εστία του, καθώς τον «πυροβόλησαν» 31 φορές, δέχθηκε στην περιοχή του 29 σέντρες και 13 κόρνερ, ωστόσο πραγματοποίησε 11 αποκρούσεις και δέχθηκε ένα γκολ, από το σημείο του πέναλτι (Μπενζεμά).

Άφησε πίσω του παίκτες όπως ο Νούνιες (Μπενφίκα), ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, ο Σανέ, που είχε απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ στη νίκη (5-0) της Μπάγερν επί της Ντινάμο Κιέβου, και ο Σκρίνιαρ (Ιντερ) ο οποίος ήταν αποφασιστικός στο ανασταλτικό κομμάτι της Ιντερ (0-0 εκτός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ).

«Ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι ο νικητής στην ψηφοφορία του “Καλύτερου παίκτη της εβδομάδας” στο Champions League σύμφωνα με την UEFA. Παρέκαμψε ανταγωνιστές όπως ο Λιρόι Σανέ (Μπάγερν), ο Μίλαν Σκρίνιαρ (Ιντερ) και ο Ντάργουιν Νούνιες (Μπενφίκα)» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σέριφ Τίρασπολ στο twitter.

Φυσικά ο Αθνασιάδης βρίσκεται και στην ιδανική ενδεκάδα της 2ης αγωνιστικής στο UCL:

Τερματοφύλακας: Γιώργος Αθανασιάδης (Σέριφ)

Αμυντικοί: Μίλαν Σκρίνιαρ (Ιντερ), Γιάροσλαβ Ρακίτσκι (Ζενίτ), Ντάγκλας Σάντος (Ζενίτ)

Μέσοι: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Φεντερίκο Κιέζα (Γιουβέντους), Ιντρίσα Γκεΐ (Παρί Σεν Ζερμέν), Χανς Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Λιρόι Σανέ (Μπάγερν)

Επιθετικοί: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ), Ντάργουιν Νούνιες (Μπενφίκα)

⚽️👏🎉Георгиос – лучший игрок недели!!!

Georgios – the best player of the week !!! https://t.co/3jZg79ci8d pic.twitter.com/kAw90p9JSb

— FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 30, 2021