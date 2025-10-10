Μπασκόνια – Παναθηναϊκός: Το… «κρύο αίμα», Κέντρικ Ναν εκτέλεσε στους Βάσκους σε νεκρό χρόνο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κέντρικ Ναν αποδείχθηκε ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη μέσα στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια με σκορ 84-86.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε πάνω του την πιο κρίσιμη επίθεση του αγώνα, με μόλις 4,4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, «χόρεψε» τον προσωπικό του αντίπαλο και εκτέλεσε ένα δύσκολο σουτ που κατέληξε στο καλάθι, χαρίζοντας στους «πράσινους» τη νίκη και βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί οκτώ χρόνων στη συγκεκριμένη έδρα.

Το νικητήριο καλάθι του Κέντρικ Ναν:

