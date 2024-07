Μπάσκετ: Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Εβάν Φουρνιέ – Πιάστηκε στα χέρια με τον Ντένις Σρέντερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το φιλικό ματς μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας στην Κολωνία, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού είχε και μια σημαντική στιγμή έντασης.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, σε μία διεκδίκηση είχε έναν έντονο διάλογο με τον σταρ των Γερμανών, Ντένις Σρέντερ, με αποτέλεσμα να πιαστούν από το λαιμό και να απειληθεί σύρραξη.

Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, όμως, τα πνεύματα ηρέμησαν και δεν δόθηκε συνέχεια στο επεισόδιο.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι η Γαλλία ήταν η νικήτρια του αγώνα με 66-90, εκμεταλλευόμενη πάντως και τις πολλές απουσίες της “Νασιονάλ Μανζάφτ”.

Δείτε το βίντεο:

A scuffle broke out between Dennis Schroder and Evan Fournier in the friendly game between Germany & France 😳pic.twitter.com/NnbEherRh0

— BasketNews (@BasketNews_com) July 6, 2024