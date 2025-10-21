Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – Βασικοί Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – Βασικοί Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον

Έγιναν γνωστές οι τελικές αποφάσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», με τον Ισπανό τεχνικό να επιλέγει μια ενδεκάδα χωρίς εκπλήξεις.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εμπιστεύτηκε και πάλι τα ίδια πρόσωπα που έχουν φέρει σταθερότητα και ισορροπία στην ομάδα, παρατάσσοντας σχήμα που δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του για ένα πειθαρχημένο παιχνίδι με στόχο το θετικό αποτέλεσμα.

Στο τέρμα ξεκινά ο Τζολάκης, ενώ την αμυντική τετράδα αποτελούν οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα βρεθούν οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο να κρατήσουν τη συνοχή και να «κόψουν» τον ρυθμό των Ισπανών. Μπροστά τους, σε πιο επιθετικούς ρόλους, θα κινούνται οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον, στηρίζοντας τον μοναδικό προωθημένο Ελ Καμπί, που θα αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι, έτοιμοι να προσφέρουν λύσεις αν το απαιτήσουν οι συνθήκες του αγώνα.

20:11 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

