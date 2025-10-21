Μητσοτάκης σε συγγενείς θυμάτων των Τεμπών: Να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους αδίστακτους πολιτικούς να οικειοποιούνται το πένθος τους

Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συζήτηση για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ απευθύνθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή για γονείς που έχασαν τα παιδιά τους.  Όμως, οι ακτιβισμοί σε ένα ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά τους. Εξάλλου, τα αιτήματά τους έχουν γίνει δεκτά. Και το σημαντικότερο αίτημα ποιο είναι; Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πώς θα αποδοθεί; Μέσα από τη δίκη που αρχίζει τον Μάρτιο του επόμενου έτους.  Η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό που θέλει να μάθει την αλήθεια, αλλά σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως θεσμικά έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε. Και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που τελικά η δικαιοσύνη μπόρεσε να δώσει μία λύση σε αυτό το πρόβλημα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Πάνο Ρούτσι και όποιον συγγενή επιθυμεί εκταφή του παιδιού του, να το κάνει χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τα αιτήματα αυτά έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Εύχομαι να γίνουν το συντομότερο δυνατόν γιατί οι γονείς πρέπει να πάρουν όλες τις απαντήσεις που αναζητούν. Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιούνται το πένθος τους; Σε κάποιους πολιτικούς που όταν είδαν ότι η υπόθεση των Τεμπών έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό τους οδήγησε σε σημαντική μείωση των ποσοστών τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Για να παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες κατατρεγμένων ανθρώπων, να εργαλειοποιούν τον πόνο, φορώντας δήθεν -κυρία Κωνσταντοπούλου- τη μάσκα της αλληλεγγύης.  Πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν διακριθεί για τις εντάσεις τους και τις διχαστικές τους ενέργειες» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Είναι οι πρώτοι που έσπευσαν στο μνημείο όχι για να θρηνήσουν, αλλά για να δηλητηριάσουν με στόχο την αναταραχή» πρόσθεσε στη συνέχεια.

 

