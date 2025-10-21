Νίκος Ανδρουλάκης: Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια – Θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια

«Αυτό που θα μείνει από τη σημερινή συζήτηση είναι ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα το καθαρίζουν εργολάβοι» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο.

«Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα για το οποίο ήδη υπάρχουν νόμοι» είπε επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και καταλόγισε αλαζονεία στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υποβάλλεται γιατί «θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια».