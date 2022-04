Μπαμπάς θα γίνει ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού – Το φύλο του μωρού

O Αργεντινός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Λούκας Βιγιαφάνιες και η εδώ και δύο χρόνια σύντροφός του Κορέλ Νασελένκο σε λίγους μήνες θα αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη πατρίδα του, όπως αποκαλεί την Ελλάδα, του έφερε γούρι στην προσωπική του ζωή και η χώρα μας είναι ο τόπος που θα μεγαλώσει την οικογένειά του.

Δεν είναι τυχαίο ότι τον «κοντό» αλλά θαυματουργό ποδοσφαιριστή, που μάλιστα είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό το 2012, αποκαλούν και «Λουκά». Ο ίδιος αισθάνεται Έλληνας, καθώς, όπως έχει πει στο παρελθόν, ο παππούς του κατάγεται από τον Πειραιά. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πολιτογραφηθεί Ελληνας και να γίνει ο νέος Χολέμπας της Εθνικής.

Ο Λούκας και η Κορέλ μένουν στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Βούλα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που νιώθουν σαν στο σπίτι τους.

«I am happy. I am back. I am in home», είχε γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την ημέρα που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο επέστρεψε ύστερα από μια ολιγοετή διακοπή.

Ετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο

Η καλλονή σύντροφος του Λ. Βιγιαφάνιες είναι μοντέλο, αλλά από την ημέρα που τον γνώρισε εγκατέλειψε τον χώρο. Οι δυο τους έχουν ήδη αρχίσει να φτιάχνουν το παιδικό δωμάτιο στο πολυτελές σπίτι τους στη Βούλα. Παρότι δεν έχουν αποκαλύψει αν το παιδί που περιμένουν είναι αγόρι, οι φίλοι τους ήδη τους εύχονται «καλώς να έρθει ο «Βίγια junior».

Ο ίδιος λέει στους φίλους του ότι είναι πολύ χαρούμενοι που θα δημιουργήσουν μια πανέμορφη οικογένεια με πολλή αγάπη και σεβασμό, που είναι τα βασικά συστατικά της οικογενειακής ευτυχίας. Οι δυο τους αγαπούν τις βόλτες στα νότια προάστια κοντά στη θάλασσα την οποία λατρεύουν. Αυτή τη χρονιά ο Λούκας θα τη θυμάται για όλη του τη ζωή, αφού μέσα στο καλοκαίρι περιμένει το μωρό του.

Ο παίκτης του ΠΑΟ, που ως ίνδαλμά του έχει τον Ντιέγκο Μαραντόνα, λατρεύει το παστίτσιο, τον μουσακά και την ψητή φέτα με μέλι. Τρελαίνεται να παίζει παντέλ, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα στην Ευρώπη και το δημοφιλέστερο άθλημα στην Αργεντινή που

μοιάζει με τένις.

Επίσης, μόλις τελείωσε τις σπουδές του στο αθλητικό μάνατζμεντ, ενώ πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε μαθήματα προπονητικής.

