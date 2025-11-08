Αμορίμ σε Σέσκο: «Αποδέξου την κριτική και συνήθισέ την»

Ο Μπένιαμιν Σέσκο πρέπει να μάθει να αποδέχεται την κριτική που του ασκείται στη διάρκεια των πρώτων μηνών της θητείας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως δήλωσε ο προπονητής του συλλόγου, Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Σλοβένος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε τον Αύγουστο από τη Λειψία έναντι 76,5 εκατομμυρίων ευρώ (συν επιπλέον 8,5 εκατ. σε μπόνους επίτευξης στόχων), έχει σημειώσει δύο γκολ σε 11 συμμετοχές με τους «κόκκινους διαβόλους». Ερωτηθείς για την επιστροφή του Σλοβένου, ο Αμορίμ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι χαλαρός, δεν είναι χαλαρός…».

«Εάν δεν αποδίδεις κάθε εβδομάδα, θα ακούσεις πολλά πράγματα από θρύλους του συλλόγου, από σχολιαστές, από τα μέσα ενημέρωσης και μερικές φορές έχουν δίκιο» επισήμανε ο Πορτογάλος τεχνικός, ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με την Τότεναμ, και συνέχισε: «Το να έχεις την ικανότητα να καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι φυσιολογικό και παρ’ όλα αυτά να διατηρείς το επίπεδο της αυτοπεποίθησής σου είναι πραγματικά δύσκολο για ένα νέο παιδί, ειδικά για ένα νέο παιδί που είναι… μανιακό με τον έλεγχο. Θέλει να ελέγχει τα πάντα και δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο σε όλα. Θα είναι ο επιθετικός μας μακροπρόθεσμα. Αλλά θα έχει αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις… αναποδιές κατά τη διάρκεια της διαδρομής και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο».

Μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ την περασμένη εβδομάδα, ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ και σχολιαστής, Γκάρι Νέβιλ, είπε ότι ο Σέσκο φαινόταν «αμήχανος» με την μπάλα, συγκρίνοντάς τον δυσμενώς με τα άλλα πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου. «Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσει να το ακούει αυτό, αλλά αυτός (σ.σ. ο Σέσκο) δυσκολεύτηκε λίγο και αυτό είναι γεγονός. Ας το αποδεχτούμε λοιπόν» συνέχισε ο Αμορίμ, για να καταλήξει: «Δεν είναι προσωπικό (σ.σ. τα σχόλια του Νέβιλ). Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους παίκτες. Ότι δεν είναι προσωπικό. Είναι μια άποψη που θα αλλάξει σε τρεις εβδομάδες… Η συμβουλή μου στον Μπεν είναι ότι θα το συνηθίσεις. Και τότε θα είναι φυσικό… Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας και θα τον βοηθήσουμε και θα προστατεύσουμε τον Μπεν, επειδή δουλεύει πραγματικά σκληρά και θέλουμε να πετύχει».

Πηγή: ΑΠΕ