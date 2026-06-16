Αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ: Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών για αποζημιώσεις, καθυστερήσεις, ακυρώσεις και χειραποσκευές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν, μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Η συμφωνία ενισχύει την προστασία των ταξιδιωτών και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης, σαφέστερη ενημέρωση των επιβατών και καλύτερη εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις προβλημάτων στις πτήσεις. Παράλληλα, η συμφωνία διατηρεί το πλαίσιο λειτουργίας των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Οι επιβάτες θα συνεχίσουν να δικαιούνται αποζημίωση όταν η πτήση τους φτάνει στον προορισμό με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών ή όταν η αεροπορική εταιρεία ακυρώνει την πτήση λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τα ποσά της αποζημίωσης παραμένουν ως εξής:

250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα.

400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα.

600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται, επίσης, να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους μέσα σε 96 ώρες από την άφιξη της πτήσης. Οι εταιρείες θα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα αποζημίωσης μέσα σε 14 ημέρες.

Ενισχυμένη φροντίδα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων

Σε περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες θα δικαιούνται συγκεκριμένη φροντίδα από τις αεροπορικές εταιρείες.

Αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής.

Γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και δύο δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις.

Δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, όταν απαιτείται διανυκτέρευση.

Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει την προβλεπόμενη βοήθεια, ο επιβάτης θα μπορεί να προχωρά μόνος του στις απαραίτητες ενέργειες και να ζητά την επιστροφή των εξόδων.

Νέες εγγυήσεις για ευάλωτους επιβάτες

Η συμφωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, των εγκύων, των παιδιών και των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων:

Δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και σκύλων βοήθειας.

Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εξοπλισμού κινητικότητας.

Προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας και στην επαναδρομολόγηση.

Δυνατότητα να κάθονται μαζί με τους συνοδούς ή τα μέλη της οικογένειάς τους, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τέλος στην πρακτική «No-Show»

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τον περιορισμό της πρακτικής «No-Show». Με τη συγκεκριμένη πρακτική, επιβάτες μπορούσαν να χάσουν το δικαίωμα χρήσης επόμενου σκέλους του ταξιδιού, επειδή δεν είχαν χρησιμοποιήσει προηγούμενη πτήση του ίδιου εισιτηρίου.

Η νέα συμφωνία περιορίζει σημαντικά τη συγκεκριμένη πρακτική. Παράλληλα, την απαγορεύει πλήρως για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, εγκύους και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Ταχύτερη επαναδρομολόγηση

Σε περίπτωση ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά μέσα σε τρεις ώρες.

Εάν οι εταιρείες δεν προσφέρουν εναλλακτική λύση, οι επιβάτες θα μπορούν να οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι τους και να διεκδικούν αποζημίωση έως και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου.

Περισσότερη διαφάνεια στις κρατήσεις

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις αεροπορικές κρατήσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων θα εμφανίζονται από την αρχή μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς χειραποσκευής, ώστε οι επιβάτες να συγκρίνουν πιο εύκολα τις προσφορές διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών.

Οι επιβάτες θα ενημερώνονται, επίσης, εγκαίρως για τις αιτίες των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον έναν δωρεάν και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες τους.

Η συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν τεθεί σε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ.