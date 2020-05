Μια σειρά από νέα μοντέλα παπουτσιών σε διάφορα χρώματα παρέλαβε από την εταιρεία Nike ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο σπίτι του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα παρέλαβε έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του Λίαμ και στο βίντεο που ανέβασε στο Twitter φαίνεται να τον... ρωτά ποιο χρώμα του αρέσει περισσότερο. Ο Λίαμ έβγαλε ένα επιφώνημα σε ένα από τα ζευγάρια χωρίς να γνωρίζουμε τι τον εντυπωσίασε. Το βίντεο συνοδεύεται με το εξής σχόλιο στην ανάρτηση: "Μια ειδική παραγγελία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη Nike... Ποιο χρώμα αρέσει περισσότερο";

Special delivery for @Giannis_An34 from Nike. Which colorway are you feeling the most? pic.twitter.com/juQ2mhCiKU