Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη στα ημιτελικά του ATP Finals, τα έδωσε όλα απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ, αλλά γνώρισε την ήττα από τον 33χρονο Ισπανό σε μία μάχη που κράτησε περίπου τρεις ώρες.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε το πρώτο σετ, όμως, η συνέχεια άνηκε στον Ναδάλ, ο οποίος παίζοντας κάθε πόντο σαν... match point κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή 6-7 (4), 6-4, 7-5 παραμένοντας ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης.

Ο Ναδάλ, πλέον, περιμένει το ματς του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Σάσα Ζβέρεφ, προκειμένου να μάθει το μέλλον του στη διοργάνωση και χρειάζεται νίκη του Ρώσου (που έχει αποκλειστεί) επί του Γερμανού για να προκριθεί στους «4».

Ο Ζβέρεφ περνάει ως δεύτερος με νίκη και στην περίπτωση αυτή ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι πρώτος στον όμιλο.

Αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατακτήσει την πρώτη θέση θα αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ και αν τερματίσει δεύτερος θα παίξει με τον Τιμ.

