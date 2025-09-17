Υπόθεση μαστροπείας: Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του 42χρονου περιέγραψε μία 27χρονη – Τι κατέθεσε στο ελληνικό FBΙ

Τον εφιάλτη, που έζησε επί τρία χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού, περιέγραψε μία 27χρονη, η οποία κατέθεσε στο αρμόδιο τμήμα του ελληνικού FBΙ.

Η 27χρονη, το 6ο θύμα του μαστροπού, μετέβη χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αττικής για να δώσει την κατάθεσή της για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η 27χρονη είπε στους αστυνομικούς πως γνώρισε τον 42χρονο μέσω μιας από τις πέντε γυναίκες, που έχουν ήδη καταθέσει σε βάρος του.

Τρία χρόνια, από το 2021 έως το 2023, είχε μπλέξει στα δίχτυα του κατηγορούμενου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 27χρονη ανέφερε στους αξιωματικούς ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δέχτηκε να πηγαίνει σε δύο με τρία ερωτικά ραντεβού στην ημέρα. Κατά τα λεγόμενά της, λάμβανε από 200 έως 300 ευρώ από κάθε πελάτη, αλλά ο 42χρονος της έδινε ελάχιστα χρήματα.

Το 2022, ο 42χρονος με απειλές την ανάγκασε να συμμετέχει σε ερωτικές ταινίες, ενώ στη συνέχεια ανέβαζε το οπτικό υλικό στην ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου, που είχε δημιουργήσει. Έναν χρόνο αργότερα, η 27χρονη βρήκε δουλειά σε άλλο γραφείο-συνοδών. Όταν ο 42χρονος το έμαθε, όπως λέει, άρχισε να την απειλεί.

Κατέθεσε ότι δεν του απαντούσε στα μηνύματα και στις τηλεφωνικές κλήσεις και από τότε δεν την ξαναενόχλησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα δύο θύματα του προφυλακισμένου μαστροπού έχουν τηλεφωνήσει στην αστυνομία και αναμένεται να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες.