Βόλος: «Το ξέχασα στην τσέπη μου, δεν ασχολούμαι με ομάδες» λέει ο συλληφθείς που εντοπίστηκε με μαχαίρι σε αγώνα ποδοσφαίρου

Βρέθηκε τη λάθος ώρα, στο λάθος μέρος, ισχυρίστηκε νεαρός που συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (10/08), σε επιχείρηση της αστυνομίας για να διαλύσει ομάδες κουκουλοφόρων, που ενεπλάκησαν σε συμπλοκές, στο περιθώριο φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου.

Το τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν τέσσερις ομάδες, Βόλος ΝΠΣ, ΑΕΛ, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός, ξεκίνησε την Κυριακή με τους δύο πρώτους αγώνες και ολοκληρώνεται σήμερα. Στόχος είναι η ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, όμως η διοργάνωση φαίνεται να… προσέλκυσε και θερμόαιμους οπαδούς, οι οποίοι δημιούργησαν ένταση προχθές, στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Περί τα 40 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αντάλλαξαν υβριστικά συνθήματα, πέταξαν αντικείμενα και ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που έγινε, συνελήφθη νεαρός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα μαχαίρι και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δικαστεί για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μεταξύ οπαδών ομάδων. «Ήμουν στην εργασία μου. Σχόλασα, πήγα για έναν καφέ και επέστρεφα στο σπίτι μου. Βρέθηκα στη μέση και με συνέλαβαν», ισχυρίστηκε στο δικαστήριο. «Δεν ασχολούμαι με ομάδες. Δεν έχω καμία σχέση. Βρέθηκα στο σημείο, θεώρησαν ότι είμαι ένας από αυτούς και με συνέλαβαν», ανέφερε.

Για το μαχαίρι που βρέθηκε στην κατοχή του, είπε ότι του χρησιμεύει στην εργασία του και ότι απλώς το… ξέχασε στην τσέπη του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία για να δικαστεί και το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Το δικαστήριο του έδωσε την προθεσμία και θα τον δικάσει μεθαύριο, Πέμπτη. Μέχρι τότε αποφάσισε να άρει την κράτηση και αφέθηκε ελεύθερος.

