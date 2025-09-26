Βοιωτία: «Διστάζαμε να πηδήξουμε τη μάντρα για να τη δούμε» – Πώς η 62χρονη είχε αποκόψει την μητέρα της από τους συγγενείς της

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη νεκρή μητέρα της σε στάβλο στον οικισμό Κλειδί της Βοιωτίας για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη και επιδόματά της.

Καταπέλτης είναι η μαρτυρία του ξαδέλφου της πρώην προϊσταμένης του ΚΕΠ, που μιλώντας στο MEGA, αποκάλυψε ότι εκείνη είχε προσπαθήσει να αποκόψει τους συγγενείς της από την μητέρα της, ώστε να μην έχουν επαφές μαζί της.

«Είχαμε πολλά χρόνια να τη δούμε γιατί μετά τον θάνατο του θείου μου προσπάθησε η ξαδέλφη μας να απομονώσει και όλο το σόι και να μην βλέπει τη θεία μας. Έκανε φρούριο το σπίτι της. και δεν μπορούσε να περάσει κανείς. Όταν παίρναμε τηλέφωνο για να δούμε τι κάνει η θεία μας έλεγε ότι την είχε στο γηροκομείο. Διστάζαμε να πάμε να πηδήξουμε τη μάντρα για να τη δούμε κι επειδή ήταν δικηγόρος η ξαδέλφη μας δεν το κάναμε» ανέφερε ο ξάδελφος της 62χρονης.

Ένας άλλος ανιψιός της ηλικιωμένης ανέφερε ότι την είδε για τελευταία φορά ζωντανή το 2021. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η στάση και τα λόγια της κατηγορούμενης σήμερα ξαδέλφης του, τον έβαζαν κατά καιρούς σε σκέψεις.

«Σε όλα τα ξαδέλφια της έλεγε ότι είναι σε κάποια δομή, σε κάποιο γηροκομείο και όχι εδώ κοντά, Κόρινθο, κάπου μακριά. Οπότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να πάνε να κοιτάξουν».

Από το 2021 και μετά, όπως λέει, όσες φορές προσπάθησε να επισκεφθεί το σπίτι της ηλικιωμένης θείας του, έβρισκε πάντα εμπόδια από την ξαδέλφη του.

«Δεν έβαζε κανέναν μέσα, ειδικά από την περίοδο του κορωνοïού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή ρωτούσαν και τους έλεγε την έχω πάει στο γηροκομείο. Επαφές δεν είχε με κανέναν».

«Δεν ήθελε να έχουμε επαφές με τη θεία»

Μάλιστα, ο ξάδελφος της 62χρονης αναφέρθηκε και στα… μέτρα προστασίας που έπαιρνε η ξαδέλφη του ώστε να μην πλησιάζει κανείς στο σπίτι όπου διέμενε με την μητέρα της.

«Το 2021 την είχα δει εγώ στην αρχή (την γιαγιά), μετά από κάποια στιγμή μας τα έκοψε. Είχε βάλει σκυλιά στο σπίτι, από τότε που μπήκα εγώ μέσα, μέσα στα σκυλιά και μου λέει: “Αφού δεν σε φάγανε…”. “Τι να με φάνε; Άμα δεν τα πειράξεις, δεν θα σε πειράξουνε, αλλά μην μας κλείνεις και τις πόρτες”. Δεν ήθελε να έχουμε επαφές με τη θεία. Έπεσε, όλοι οι γέροι κάποια στιγμή πέφτουν στο κρεβάτι, δεν μπορούνε και δεν πρέπει να τους δούμε; Δεν πρέπει να τους κάνουμε λίγη παρέα; Μας το έκοψε και όταν ρωτάγαμε για τη θεία μας λέει: “Καλά είναι εκεί που είναι, την έχω πάει στη δομή, την έχω πάει στο γηροκομείο”. Αλλά δεν έλεγε σε ποιο συγκεκριμένο. Και ψάχναμε εμείς μετά να δούμε πού είναι η θεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μια γυναίκα στο κρεβάτι, πού να ξέρεις άμα είναι χτυπημένη. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε δύο χρόνια να λιώσει ο άνθρωπος; Μέσα σε δυο χρόνια δεν λιώνει όσο και παρθένο να είναι το χώμα, δεν λιώνει. Τόσα ψέματα που βγήκανε, έλεγε στο τηλέφωνο: “Την ακούς; Ακούς”, “Όχι, δεν την ακούω” λέω. Αφού δεν την άκουγα. Πάλι καλά που δεν είπα: “Ναι, την ακούω”. Θα γινόμουν ρεζίλι. Όλα τα χρόνια και το 2022, και το 2023 και το 2024. Γύριζε και έλεγε: “Τώρα έχω μια εβδομάδα που την έχω πάει στη δομή, την είχα 10 μέρες στο σπίτι”. Αυτά βγήκαν όλα ψέματα και δεν έβαζε μια φωνή να την δούμε. “Ε μωρέ τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να την δεις…”. Εγώ, ήξερα ότι παίρνει τη σύνταξη, ότι έπαιρνε το παραπληγικό δεν το ήξερα. Τα λεφτά είναι αρκετά. Από ό,τι ξέρω για τις ελιές, τα δούλευαν. Δεν ξέρω τι παραγωγή κάνανε. Μια φορά που της είπα: “Μάζεψες τις ελιές; Θα πας να τις μαζέψεις;”. Μου λέει: “Και τι σε νοιάζει εσένα;”, αρπάχτηκε με τη μία», συνέχισε ο ξάδελφος της 62χρονης.