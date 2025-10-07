Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρή 77χρονη σε τροχαίο – Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της και ένας 23χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σέρρες, τροχαίο

Μία νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας, στο ύψος της διασταύρωσης της Νέας Πέτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 9.45 το πρωί συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο αυτοκίνητα- στο πρώτο επέβαινε 23χρονος οδηγός και στο δεύτερο ανδρόγυνο ηλικιωμένων με οδηγό 78χρονο και συνοδηγό την 77χρονη σύζυγό του.

Και τα τρία άτομα διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου η 77χρονη κατέληξε. Οι δύο οδηγοί νοσηλεύονται.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγει το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:

Σέρρες, τροχαίο

Σέρρες, τροχαίο

Σέρρες, τροχαίο

14:02 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

