Τραγωδία στις Σέρρες: Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου Άγγελου

Βαθιά συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον άδικο χαμό του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό. Την ώρα που οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η οικογένεια του ανήλικου θύματος ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Η αδελφή του Άγγελου απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων, καλώντας καταστηματάρχες και κατοίκους της περιοχής όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό να διατηρήσουν οποιοδήποτε υλικό από κάμερες ασφαλείας διαθέτουν.

Όπως επισημαίνει, το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να φωτίσει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, να συμβάλει στην ταυτοποίηση άλλων προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και να αποκαλύψει τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων πριν και μετά τον ξυλοδαρμό.

Παρότι η αστυνομία έχει ήδη στη διάθεσή της ορισμένα βίντεο, κάθε επιπλέον στοιχείο θεωρείται πολύτιμο. Η οικογένεια του 17χρονου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συνδράμουν στις έρευνες, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Πηγή: lionnews.gr

17:45 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

