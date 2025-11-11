Τραγωδία στην Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου και γενικότερα της Εύβοιας η τραγική είδηση ότι το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της μια 65χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της με απαγχονισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες evima.gr, η γυναίκα, αλβανικής καταγωγής, δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στον γιο της. Επειδή εκείνος βρισκόταν στη δουλειά, ζήτησε από έναν φίλο του να περάσει από το σπίτι για να δει τι συμβαίνει. Όταν ο φίλος έφτασε στο σημείο, αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα και ειδοποίησε αμέσως τον γιο της γυναίκας, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού, ώστε να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Η 65χρονη δεν διέμενε μόνιμα στην περιοχή, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο χωριό, γεγονός που κάνει την είδηση ακόμη πιο επώδυνη για όσους τη γνώριζαν.