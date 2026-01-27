Τραγωδία στη Ρουμανία: Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα μετά το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο των επτά φιλάθλων του στη Ρουμανία.
  • Η τραγωδία σημειώθηκε στη διάρκεια του οδικού ταξιδιού των φίλων του Δικεφάλου προς τη Γαλλία, όπου θα παρακολουθούσαν την αναμέτρηση με τη Λυών για το Europa League.
  • Σε μια συμβολική και βαθιά ανθρώπινη κίνηση, οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας και των οπαδών της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα μετά το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο των επτά φιλάθλων του στη Ρουμανία. Η τραγωδία σημειώθηκε στη διάρκεια του οδικού ταξιδιού των φίλων του Δικεφάλου προς τη Γαλλία, όπου θα παρακολουθούσαν την αναμέτρηση με τη Λυών για το Europa League.

Σε μια συμβολική και βαθιά ανθρώπινη κίνηση, οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας και των οπαδών της.

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αφήνουν λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΑΣΕΠ: Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2026 για 510 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο-Πότε θα βγει το ΦΕΚ και ποιε...

ESM: Στο κλαμπ των ισχυρών της Ευρωζώνης τα ελληνικά ομόλογα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το spread

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:06 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Ρουμανία: Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Λυών – ΠΑΟΚ, παρά το αίτημα του «δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσημα ότι η αναμέτρηση με τη Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phas...
18:59 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο στη Ρουμανία – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

Η Ελλάδα πενθεί τον χαμό των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα ...
17:23 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ιβάν Σαββίδης: Συγκλονίζει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – «Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας»

Σε δήλωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββ...
16:41 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΟΚ: Η πρώτη αντίδραση του «δικεφάλου του Βορρά» για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι