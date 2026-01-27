Τραγωδία στη Ρουμανία: Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα μετά το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον θάνατο των επτά φιλάθλων του στη Ρουμανία. Η τραγωδία σημειώθηκε στη διάρκεια του οδικού ταξιδιού των φίλων του Δικεφάλου προς τη Γαλλία, όπου θα παρακολουθούσαν την αναμέτρηση με τη Λυών για το Europa League.

Σε μια συμβολική και βαθιά ανθρώπινη κίνηση, οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, αποτυπώνοντας το κλίμα οδύνης που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας και των οπαδών της.

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αφήνουν λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας.